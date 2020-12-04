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土城亞洲路交通壅塞 拓寬工程2022年完工
新北市土城區亞洲路鄰近土城工業區，也是往返土城、樹林、台65線上下匝道的要道，每逢上下班時段總是車流滿載，塞車問題嚴重，新北市工務局今舉辦「土城區亞洲路拓寬工程」動土典禮，將在大安圳加蓋1車道紓解車潮，預計於2022年完工。
亞洲路是土城地區交通樞紐，平日尖峰時段車流量龐大，匯集國道3號土城交流道及土城工業區之車流，並可銜接至台65 快速道路、城林路及台3線等3條重要道路。
新北市長侯友宜表示，土城人口數已有25萬人，因基礎建設正在進行，包含捷運萬大樹林線、三鶯線等，環境跟交通改變中，亞洲路為在土城工業區附近，該處有校區，但經常塞車、發生事故，亞洲路拓寬迫在眉睫，拓寬後就是打通土城的任督二脈，對土城的改變與安全有益處。
新工處指出，亞洲路現況僅有2線車道，沒有足夠容量容納來往的車流量，常造成塞車問題，且有不少大貨車及砂石車於該路段通行，也不時發生交通意外，市府透過交通量調查，認為確實有往河道再拓寬改善的必要性。
新工處長王益翔說，本次拓寬範圍將從員安路與亞洲路口至城林路口，全長468公尺，工程費用約1.4億元，為了讓溝渠水流順暢，將利用大安圳河道上游現有箱涵施作加蓋拓寬，向外增設1車道及雙側人行道改善當地交通，同時一併在亞洲路與員安路口規劃綠帶及景觀平台供民眾休憩，希望提供兼具交通改善、符合當地民眾及鄰近學校師生安全的步行空間。
員仁里長洪永富表示，台65線通車之後，亞洲路跟城林路不分離、尖峰時刻，時常在塞車，當地及民代爭取了4、5年，亞洲路終於要拓寬，期盼可以疏通車流量，減少當地交通衝擊。
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