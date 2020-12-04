快訊

退休後買部車犒賞自己？他體悟：退休後千萬別做7件事

陸軍官校上午傳工安意外 工人墜樓送醫後不治身亡

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新北耶誕市集限時3天 告白幸福鐘打卡兼許願

聯合報 / 記者吳亮賢／新北即時報導
今年耶誕市集規畫一座5米高的「告白幸福鐘」，吸引民眾拍照打卡。記者吳亮賢／攝影
今年耶誕市集規畫一座5米高的「告白幸福鐘」，吸引民眾拍照打卡。記者吳亮賢／攝影

一年一度的新北耶誕市集即日起在板橋市民廣場登場，共有4大類、80間名攤，民眾欣賞耶誕城光雕展後，就可以逛街血拼。今年也特別推出一座5米高的「告白幸福鐘」，每日提供100份木片許願卡，民眾寫下心願後，繫在鐘架上、敲響鐘聲，象徵願望成真。

新北耶誕市集邁入第七年，每年都吸引大批人潮，今年總計超過170間廠商報名，經評選後，共有80間知名廠商擺攤，分為伴手禮、美食商品、手作小物與生活用品四大類，市集也推出消費滿千元送百元現金抵用券，以及耶誕熱紅酒買一送一、2000元精品水果禮盒1元競標等活動。

新北市副市長吳明機表示，新北耶誕市集為新北歡樂耶誕城中最具代表性的商展活動，展現新北市的商業能量，如網路甜點名店東京巴黎甜點推出鎮店之寶「巴黎燒燉布蕾」，知名飯店滬尾藝文休閒園區推出應景熱紅酒，提供市民朋友禮物及餐飲多元選項。

經發局說，即將與不平靜的2020年告別，耶誕市集特別以「愛與關懷」為概念，希望帶給大家滿滿幸福感，展區中央規畫一座5米高的「告白幸福鐘」，每日提供100份木片許願卡，繫在幸福鐘架上，敲響幸福鐘，隨鐘聲飄揚，一切願望都能成真，另外，整點還會有靄靄白雪降下，充滿濃厚的耶誕氛圍。

經發局表示，耶誕市集從即日起至6日，每日11時到21時，現場還有免費彩繪及「小龍出没中」趣味遊戲等大家挑戰，只要和耶誕市集攤位合照打卡，就可以把每日限量好禮帶回家。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

一年一度的新北耶誕市集即日起在板橋市民廣場登場，共有4大類、80間名攤。記者吳亮賢／攝影
一年一度的新北耶誕市集即日起在板橋市民廣場登場，共有4大類、80間名攤。記者吳亮賢／攝影
一年一度的新北耶誕市集即日起在板橋市民廣場登場，共有4大類、80間名攤。記者吳亮賢／攝影
一年一度的新北耶誕市集即日起在板橋市民廣場登場，共有4大類、80間名攤。記者吳亮賢／攝影
一年一度的新北耶誕市集即日起在板橋市民廣場登場，共有4大類、80間名攤。記者吳亮賢／攝影
一年一度的新北耶誕市集即日起在板橋市民廣場登場，共有4大類、80間名攤。記者吳亮賢／攝影
今年耶誕市集規畫一座5米高的「告白幸福鐘」，每日提供100份木片許願卡，讓民眾寫下心願。記者吳亮賢／攝影
今年耶誕市集規畫一座5米高的「告白幸福鐘」，每日提供100份木片許願卡，讓民眾寫下心願。記者吳亮賢／攝影

甜點 紅酒

延伸閱讀

台北市豪雨！新北基隆宜蘭大雨 山區注意坍方

新北樹林分局交通治安安全駕駛訓練 增進員警行車技能

新北唯一「必勝客歡樂吧」驚傳歇業！ 12月9日最後營業

台東關山百萬元裝置藝術 劉櫂豪指3個打卡應加強行銷

相關新聞

2年來首次和柯文哲同台 朱立倫自嘲：我2年沒工作了

新北市前市長朱立倫邀請台北市長柯文哲參加銀光守護貼推廣計畫，兩人近兩年來首次同台，朱立倫被媒體問到此事，他說，本來就是舊...

土城亞洲路交通壅塞 拓寬工程2022年完工

新北市土城區亞洲路鄰近土城工業區，也是往返土城、樹林、台65線上下匝道的要道，每逢上下班時段總是車流滿載，塞車問題嚴重，...

新北耶誕市集限時3天 告白幸福鐘打卡兼許願

一年一度的新北耶誕市集即日起在板橋市民廣場登場，共有4大類、80間名攤，民眾欣賞耶誕城光雕展後，就可以逛街血拼。今年也特...

蔡英文批社宅價格要合宜 柯文哲諷：還有千萬個丁怡銘

台北市明倫社會住宅3房型月租金逾4萬引發熱議，總統蔡英文認為，社會住宅的目的，要提供價格相對合宜的租屋，還有非常多不同的...

與柯同台有政治目的？ 朱笑回：因為我兩年沒有工作

銀光未來創新協會創辦人朱立倫與台北市長柯文哲上午一同出席「銀光守護貼推廣體驗計畫」，被問到兩人暌違多時再度同台是否有政治...

全國市集評比北市3市場獲5星 柯文哲加碼750萬獎金

北市市場處今天在市府1樓廣場舉辦公有市場與攤販集中場評鑑頒獎，另外有參與經濟部優良市集獲獎的市場，市府也特別加碼750萬...

落實「多元共融」 北市12企業獲「職場性別平等」認證

臺北市政府日前舉辦「臺北市職場性別平等認證記者會」，頒發第一屆符合認證資格12家企業，現場齊聚近百位事業單位代表與貴賓參...

繪本主角浮出來了！ 耶誕城AR故事屋場場爆滿

新北歡樂耶誕城共有4大主題展區，每到假日遊客如織，中華電信也與新北市府合作，於板橋捷運站3號出口打造全國唯一的「中華電信...

萬華遶境前淨化治安 警赴紅壇擴檢宣示維安決心

台北市三大廟會之一，艋舺青山王遶境今天登場，警方預計接續3日將吸引至少4000名信眾及各地宮廟陣頭成員，為確保轄內治安秩...

北市綠屋頂 大安公園設示範區

台北市政府積極推動「綠屋頂」，增加綠化面積，在大安森林公園兒童小舞台旁增設綠屋頂示範區，有種滿各式蔬菜瓜果類的盆缽型，也...

盆缽型綠屋頂 容易上手

台北市政府推動綠屋頂政策，提高北市綠化面積。目前綠屋頂分三種，包括盆缽型、薄層型與庭園型，其中，盆缽型占最大宗，約占90...

明倫租金調高 柯：不希望像抽樂透

北市明倫社宅規畫45戶3房型，月租破4萬元，連日來爭議不斷，議員游淑慧爆料，根據明倫社宅預算書，原定租金2萬2440元，...

熱門新聞

前立委蔡啟芳換肺重生又住院瘦到剩38公斤 蘇貞昌探視

前槍擊要犯詹龍欄感念病故父親 號召親友捐500萬嘉惠弱勢

塞車有解！高公局將增設國1林口A交流道南出、北入匝道

病倒被解讀遭撤換 雲林「鐵打處長」住院報平安

台中雙十公車綁卡 中捷公司6捷運站延長服務時間

極端氣候乾旱 金門引進「水寶盆」樹苗存活率達7成

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。