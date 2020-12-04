新北耶誕市集限時3天 告白幸福鐘打卡兼許願

一年一度的新北耶誕市集即日起在板橋市民廣場登場，共有4大類、80間名攤，民眾欣賞耶誕城光雕展後，就可以逛街血拼。今年也特別推出一座5米高的「告白幸福鐘」，每日提供100份木片許願卡，民眾寫下心願後，繫在鐘架上、敲響鐘聲，象徵願望成真。

新北耶誕市集邁入第七年，每年都吸引大批人潮，今年總計超過170間廠商報名，經評選後，共有80間知名廠商擺攤，分為伴手禮、美食商品、手作小物與生活用品四大類，市集也推出消費滿千元送百元現金抵用券，以及耶誕熱紅酒買一送一、2000元精品水果禮盒1元競標等活動。

新北市副市長吳明機表示，新北耶誕市集為新北歡樂耶誕城中最具代表性的商展活動，展現新北市的商業能量，如網路甜點名店東京巴黎甜點推出鎮店之寶「巴黎燒燉布蕾」，知名飯店滬尾藝文休閒園區推出應景熱紅酒，提供市民朋友禮物及餐飲多元選項。

經發局說，即將與不平靜的2020年告別，耶誕市集特別以「愛與關懷」為概念，希望帶給大家滿滿幸福感，展區中央規畫一座5米高的「告白幸福鐘」，每日提供100份木片許願卡，繫在幸福鐘架上，敲響幸福鐘，隨鐘聲飄揚，一切願望都能成真，另外，整點還會有靄靄白雪降下，充滿濃厚的耶誕氛圍。

經發局表示，耶誕市集從即日起至6日，每日11時到21時，現場還有免費彩繪及「小龍出没中」趣味遊戲等大家挑戰，只要和耶誕市集攤位合照打卡，就可以把每日限量好禮帶回家。