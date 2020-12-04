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蔡英文批社宅價格要合宜 柯文哲諷：還有千萬個丁怡銘
台北市明倫社會住宅3房型月租金逾4萬引發熱議，總統蔡英文認為，社會住宅的目的，要提供價格相對合宜的租屋，還有非常多不同的意義跟社會功能。對此，台北市長柯文哲上午參加銀光守護貼推廣計畫活動，嘆氣反酸，走一個丁怡銘，還有千千萬萬萬個丁怡銘。
柯文哲受訪時，特別針對此議題說明，柯文哲說，這BU的概念，Business unit，對都發局來講，蓋社會住宅成本多少，要收多少錢，租金補貼則是社會局要編，他發現政府各局處常常帳目混在一起，最後就變打混仗，事實上，蓋社會住宅該收多少房租，是都發局的事，至於租金補貼要怎麼補貼，是社會局的事，所以他覺，講清楚了大家也理解，只是說，唉，走一個丁怡銘，還有千千萬萬萬個丁怡銘。
至於自償性計算，柯文哲說，這有個道理，因為目前公宅如果把地段的問題放在裡面，房屋稅、地價稅是一個辦法，一個程度反映那個地段的價格，這市府內部討論過很多，應該來辦個居住正義的說明會，就可以了解。
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