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全國市集評比北市3市場獲5星 柯文哲加碼750萬獎金

聯合報 / 記者鍾維軒／台北即時報導
各地市場的攤商展示優良攤商的商品。記者鍾維軒／攝影
各地市場的攤商展示優良攤商的商品。記者鍾維軒／攝影

北市市場處今天在市府1樓廣場舉辦公有市場與攤販集中場評鑑頒獎，另外有參與經濟部優良市集獲獎的市場，市府也特別加碼750萬元的獎金，頒發給得到5星到1星的市集。市長柯文哲表示，台北要成為文明城市，就要去改建市場，與市場自治會一同努力，擺脫髒亂印象，讓台北的市場跟日本市場一樣乾淨。

經濟部日前公布今年度全國優良市集與樂活攤商獲獎名單，台北市就有三個市場榮獲5星市集的殊榮，包括士東市場、南門市場與寧夏夜市，也有296個攤商通過樂活名攤評鑑，相較去年137攤，今年成長2倍以上，其中18個攤位獲5星認證。另外，市場處有自辦公有市場與集中攤販評鑑，第一名有南門市場、光華數位新天地、士東市場與大直市場。

柯文哲表示，一個城市的好壞，要去看它的市場，特別是傳統市場，因為市場是社會、經濟、文化，甚至是道德的匯集地。台北要成為文明城市，就要擺脫市場髒亂的印象，讓市場自治會積極參與市場改善計畫，「天助自助者，擺爛我也幫不了」，柯文哲說，接下來的目標就是要讓台北的市場變得和日本的市場一樣乾淨。

為了鼓勵市場自治會與攤商一家參與市場精進計畫，原本去年每個市場或攤販集中場只頒發10萬元，今年特別加碼讓第一名可領35萬、第二名25萬、第三名15萬、第四名5萬元，共計發出」560萬元。

此外，榮獲經濟部優良市集的市場，5星市場頒發50萬、攤商5萬，4星市場頒發20萬、攤商1萬，總計328萬元。由於台北的市場表現優異，柯文哲宣布再加碼頒發750萬的獎金，每處5星市集150萬，有寧夏夜市、南門市場與士東市場；4星市集則是100萬，有大直市場、華山市場和士林市場。

士東市場自治會會長何慶豐開心地說，去年士東市場拿到4星市集，政府後續給予補助，讓市場可以提升環境衛生、公共安全等精進改造計畫，改善4個出入口門面，二樓桌椅更新，提升消費者購物環境舒適度，讓客人願意來。何慶豐說，士東市場最大的特色就是商品應有盡有，從新鮮蔬果到海鮮都有，也有在地小吃和異國料理。

南門市場自治會會長王鈞國表示，南門市場搬遷到中繼市場後，很多攤商都有大幅蛻變，比方說生鮮食材加蓋、冷藏，安裝電子設備，所以現在來的客人中，有3成都使用電子支付。王鈞國說，南門市場歷史悠久，南北雜貨、禮品、肉乾、火腿、臘肉、點心、肉粽統統都有，盼民眾可以前去走走逛逛。

南門市場、士東市場和寧夏夜市等多家市場獲得經濟部優良市集5星和4星殊榮。記者鍾維軒／攝影
南門市場、士東市場和寧夏夜市等多家市場獲得經濟部優良市集5星和4星殊榮。記者鍾維軒／攝影
各地市場的攤商展示優良攤商的商品。記者鍾維軒／攝影
各地市場的攤商展示優良攤商的商品。記者鍾維軒／攝影
台北市南門中繼市場。圖／翻攝自GoogleMap
台北市南門中繼市場。圖／翻攝自GoogleMap

柯文哲 日本

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