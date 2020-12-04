2年來首次和柯文哲同台 朱立倫自嘲：我2年沒工作了

新北市前市長朱立倫邀請台北市長柯文哲參加銀光守護貼推廣計畫，兩人近兩年來首次同台，朱立倫被媒體問到此事，他說，本來就是舊識，也是老朋友了，至於兩人為什麼2年多沒有同台？「因為我2年沒有工作了」，只能做公益，做公益能結合，就是好事。

朱、柯兩人互動熱絡，據指出，之前銀光協會到桃園復興區辦「銀光敬老眼鏡」驗光活動，也有邀桃園市長鄭文燦參加，但鄭文燦僅派社會局專員到場，這次柯文哲由社會局長陪同全程出席，算是給足朱立倫面子。

媒體聯訪時，媒體問兩人睽違2年同台，有政治目的？柯文哲說，這就想太多，人家來邀請，參加失智症的公益活動，問他要不要參加？他說沒問題，還說是朱立倫要來，他也說沒問題啊，故事就這麼簡單

對於外界解讀，朱立倫積極串聯第三勢力，累積政治能量？朱立倫也說，真的想太多了，他做公益活動在各縣市，一定會邀請在地首長，很謝謝柯市長百忙當中願意來參加，對失智長者做守護貼，避免走失能夠讓家人安心，這好事情，很謝謝柯市長。

朱立倫說，他們通知台北市政府有這樣的活動，柯市長也說理念相同，來參加活動就表示對活動的支持，他們也很感謝北市府，朱說，台灣不是只有政治，大家能夠在公益當中能夠多多合作、多多促進公益推廣是好事。

媒體問兩人，未來在政治上也結合？藍、白合作？柯文哲先尷尬看了朱立倫，柯說這怎麼回答？自然就好，「我們的幕僚都認識」；朱立倫說，本來就是舊識，也是老朋友了，未來如果在台北市有很多公益活動話，他還是會邀請柯市長，只要柯市長有時間，非常歡迎。