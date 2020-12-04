落實「多元共融」 北市12企業獲「職場性別平等」認證

臺北市政府日前舉辦「臺北市職場性別平等認證記者會」，頒發第一屆符合認證資格12家企業，現場齊聚近百位事業單位代表與貴賓參與。臺北市是亞洲第一個推動性別平等的城市，副市長蔡炳坤表示，「性別平等」已是全球關心的議題，臺北市追求的不只是第一，而是希望每家企業都能落實。

第一屆獲頒認證的企業包括中華汽車、台灣日立、永豐金控、玉山金控、康健人壽、悠遊卡公司、創業家兄弟、富邦金控、渣打銀行、惠普全球科技台灣分公司、新光吳火獅紀念醫院、臺北大眾捷運公司等12間企業，他們也是全亞洲首批獲得「職場性別平等認證」的合格企業。

臺北市政府勞動局局長陳信瑜指出，107年公布7項指標後，就已開始規畫如何與企業連結，108年與109年透過宣導會與挑戰營進行宣傳與輔導，今年辦理第一屆職場性別平等認證，希望透過頒發認證的方式讓更多企業共襄盛舉。

陳信瑜表示，今年採取高標準審查，認證合格的12家企業在職場性別平權的推動上也都相當傑出。例如在內部設立專門推動職場性別平等的組織、辦理訓練課程；多數企業都有提供優於法令的假別，或是提供生育補助1胎10萬元；在多元性別部分，有針對多元性別員工提供性別友善廁所、或是因應多元成家者給予相關假別與支持等，都很值得肯定。

今年總計有30家事業單位報名參加，合格者以金融保險業為多約佔42%，其次為製造業17%，另有批發零售、資訊、運輸、電子票證、醫療等行業；此外，員工人數以1000~5000人最多佔42%，5000人以上的占33%居次。