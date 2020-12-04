繪本主角浮出來了！ 耶誕城AR故事屋場場爆滿

新北歡樂耶誕城共有4大主題展區，每到假日遊客如織，中華電信也與新北市府合作，於板橋捷運站3號出口打造全國唯一的「中華電信FunPark故事屋」，以AR擴增實景技術，讓原本靜態的繪本主角，躍然於手機、電腦銀幕上，現場也有多場AR繪本體驗及說故事活動，場場爆滿。

中華電信與智趣王數位科技研發的AR童書行動劇場，以用AR擴增實境3D圖像技術，加上5G超高速、低延遲特性，使繪本「小山羌與小樹葉」主角立體化，再結合生動旁白與原創配樂，讓繪本「活起來」，只要下載「FunPark 玩童書」App，就能隨時用行動載具觀看。

新北市副市長吳明機今除了在現場為孩子們說故事，也親自體驗AR繪本，他表示，繪本能夠激發孩子的想像力，隨著科技進步，利用AR技術讓繪本更加生動，增加對科技的認知及刺激，同時也可深化學習樂趣及效果。

教育局表示，延續世界閱讀日，中華電信FunPark童書夢工廠捐贈新北市所有國小學童一學期免費電子書閱讀帳號，並加碼於12月再贈送一個月，可免費閱讀500本繪本，作為學童的耶誕節禮物；插角國小校長陳宥然說，平常學生都是閱讀實體繪本，透過數位技術讓故事中的情節、人物動了起來，「說故事、讀故事這件事，變成一個兼具多感官的閱讀體驗。」