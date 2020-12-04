萬華遶境前淨化治安 警赴紅壇擴檢宣示維安決心

台北市三大廟會之一，艋舺青山王遶境今天登場，警方預計接續3日將吸引至少4000名信眾及各地宮廟陣頭成員，為確保轄內治安秩序穩定，避免聚眾滋事、鬥毆情形發生，昨天深夜特別結合擴大臨檢，派員針對各大迎神紅壇、聚眾場所及週遭道路執行臨檢。

轄區萬華分局表示，鑑於歷年大型遶境活動易發生聚眾滋事、鬥毆事件，警方早在活動兩周前即開始向參與遶境的宮廟、壇主、陣頭負責人宣導「優質宮廟、文化艋舺」六大行動公約。

一、自主管理：建立糾察員制度，於廟會期間維持秩序。

二、低環保噪音：禁止放爆竹煙火或使用擴音設備從事廟會活動，自行攜帶垃圾袋、打掃工具維持清潔。

三、零聚眾鬥毆：嚴禁聚眾鬥毆，違者依法究辦。

四、交通順暢：安排交管人員疏導交通，不得占用快車道或封閉道路。

五、警民協力：建構義警民防、義交志工及守望相助隊合作機制，可向分局申請民力協勤。

六、社會期待：活動前與社區民眾座談溝通，活動期間隨時廣播約制活動人員。

此外，遶境活動今天開始，警方昨晚深夜11時至凌晨1時也集結警力，到西園路、寶興街西藏路口、艋舺大道西藏路口、環河南路沿線各紅壇及其周遭執行臨檢、宣導；據了解，昨晚臨檢過程中警方已查獲某陣頭一名男子涉嫌持有毒品K他命，當場帶回法辦。