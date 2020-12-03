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「花蓮后」現身新北市府推農產 侯友宜揪她逛耶誕城

聯合報 / 記者吳亮賢／新北即時報導
花蓮縣長徐榛蔚(右)今與新北市長侯友宜(左)合體直播。圖／新北市府研考會提供
花蓮縣長徐榛蔚(右)今與新北市長侯友宜(左)合體直播。圖／新北市府研考會提供

花蓮縣長徐榛蔚今率縣府團隊至新北市府，與新北市長侯友宜合體直播，彼此分享在地農特產品及特色觀光活動，並針對智慧城市議題進行交流。侯友宜也邀請徐榛蔚及縣府團隊晚上一起欣賞新北歡樂耶誕城光雕秀，善盡地主之誼。

直播時，侯、徐2人先進行品茶大PK，並各推在地特色茶食，侯友宜準備新北2020冬季冠軍茶及冠軍茶鄉點心盒，徐榛蔚帶來蜜香紅茶、苦到靠北包、黎麥酥條、糙米餅等有機茶點，雙方也分別大力推薦溫泉節及耶誕城活動。

侯友宜表示，新北市跟花蓮縣一樣，領土非常廣闊，但城鄉差距非常大，都需要智慧化的城市治理，他也分享智慧城市經驗，如「全災型智慧化指揮監控平臺（EDP）」、「全民防災E點就通」及「智能防災All in One」等，提供花蓮縣政府參考。

侯友宜說，城市間應以合作取代競爭，未來新北市與花蓮縣會從雙方的城市資源、發展優勢、市政規劃等面向加強合作，共創更多有利的便民方案。

侯友宜 徐榛蔚

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