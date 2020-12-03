明倫社宅租金高於其他社宅 北市府：區位不同

台北市政府推明倫社會住宅3房型44坪租金4萬餘元，引起討論。議員林亮君發現，其他社宅3房型40坪以上租金約2萬餘元，且明倫社宅租金與市價沒差別，她認為計算公式疑出錯。

北市府都市發展局長黃景茂今天接受電訪時說，社會住宅計算公式沒問題，過去社宅租金也是用同樣算法，明倫社宅租金是委託專業估價師查估周邊租屋行情後訂出價格，且社宅地點、區位不同，租金就不同。

無黨籍北市議員林亮君接受電訪時表示，她在臉書（Facebook）貼文提到3房型社會住宅租金是依都發局提供資料，像萬隆站社宅3房型42坪為新台幣2萬8000元、景文社宅44坪2萬7000元、洲美社宅40坪2萬4600元、大龍峒社宅41坪2萬3100元，是由前北市府規劃。

她說，柯文哲任內興建有木柵社會住宅、明倫社宅，但木柵社宅3房型41坪租金3萬2300元，還是比明倫社宅3房型44坪租金便宜。

她認為，北市府近期規劃社會住宅租金超出過去平均值，社宅應提供比市價較低租金才能減輕民眾負擔，但明倫社宅3房型租金跟周邊同房型租金價格差不多，這和市府興建社宅意義已不同。

都發局長黃景茂表示，明倫社會住宅租金是依專業估價師評估後訂定，社宅周邊租屋行情每坪為1500元，明倫社宅每坪價格是842元，比市價便宜。

他說，明倫社會住宅3房型租金為4萬500元，申請者可透過分級租金等補助後，租金約為3萬6000元，透過相關補助租金會較少。