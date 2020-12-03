動物路殺頻傳 萬里龍王宮祈求道路安寧

萬里區基金三路上與基隆市交界處，時常發生動物被汽機車撞到的路殺事故，萬里里長王傑倫認為用路人車速好管，但是小動物的秩序就得仰賴神佛的力量，因此號召全里志工來到市界交界的龍王宮參拜祈福，希望藉由觀世音菩薩力量，庇佑這段道路的安寧。

萬里里長王傑倫指出，時常發生路殺事故的路段，位處山區野生動物相當多，正好也適逢斜坡路段，車速可以說都相當快，小動物、貓、狗甚至還有鳥類都時常有碰撞事故，有次處理完事故，想著到一旁的龍王宮祈福，結果真的好一陣子沒有路沙事故發生，而近來路殺事故又頻傳，因此也特別邀請區長粘雪琴來主祭祈福，並在祈求道路平安的同時，也要祈求區內的平安。

萬里區長粘雪琴說，里長王傑倫相當熱心，常常協助處理小動物的路殺事故，而基金三路這個路段其實就是彎道又是斜坡，視線不良、山區生態又多，一不小心可能就會與小動物碰撞，這次祈福期待能為地方祈求平安，也呼籲經過這個路段的用路人，要依照速限並減速慢行，如此一來見到小動物穿越才有反應、閃避的時間。

萬里龍王宮祭拜的主神為觀世音菩薩，龍王宮開山住持也期待，透過區長、里長以及志工們的誠心祈福，慈悲為懷的觀世音菩薩能夠為這些被路殺的小動物們超渡，而用路人經過這個路段也千萬要遵循速限行駛，一起守護道路安全，確保人、車以及小動物都用路平安。