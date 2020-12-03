瑞芳廢幼兒園活化 變身活動中心推環保

瑞芳區海濱里的舊幼兒園，因為少子化而荒廢，在今年整修完成，變身成為適合居民聚會的活動中心，而里內的環保志工也選在昨(2)日在新活動中心舉行環保志工協會成立儀式，也期盼在協會的支持下，里民更積極愛護環境。

海濱里環保志工協會理事長楊慶輝表示，瑞芳區海濱里幅員遼闊，山區銜接九份，海邊延伸至水湳洞，里內環境的維護是志工們的一大挑戰，為此期盼多年終於成立的環保志工協會，於今日舉辦成立聯誼餐會，希望志工們日後能一同守護山、河、海的美好環境。

海濱里長鄧麗華表示，今天的成立餐會，感謝深澳灣附近的瑞芳區漁會與中油等都前來道賀，此次舉辦的位置，也是今年首次開放的海濱里新活動中心，由舊時幼兒園整修，在去年破損的地面磁磚狀況，變為現在的平整磨石地板，而天花板的空調線路也都齊全，加上里辦公室準備的沙發，新北市議員林裔綺爭取的卡拉ok設施，里民能盡情享受這裡的公共空間。

新北市議員林裔綺表示，今天前來關心，希望在新一年度，爭取經費增加按摩椅及活動中心週邊等設施，提升瑞芳區濱海地區的老人福利，也使得居民更喜歡前來參與里內活動，讓公共空間活化起來。