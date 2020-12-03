過馬路膽顫心驚 汐止汐萬路增觸控按鈕

汐止區汐萬路三段的農會休閒中心門口，也是社區出入口，每天出入的人多，但是位處轉彎處再加上車速快，路口經常發生車禍意外，地方一直反應希望能夠設置紅綠燈，而在現場評估後，決定先設置行人觸控式按鈕，讓行人過馬路的更安全。

汐萬路三段，一邊是汐止農會休閒中心，而另一邊則是社區出入口，行經的人車不少，卻經常發生車禍意外，過馬路的行人都要不斷東張西望，直說好危險，民眾抱怨，車子不少，再加上經過的車速都挺快，明明這個路口這麼危險，為何不裝紅綠燈。

烘內里長魏語徵指出，靠近山區一般車速都很快，再加上是接近轉彎處，行車視線都不好，車禍頻傳，而會勘也要求增設交通號誌改善。

市議員張錦豪表示，雖然有畫設斑馬線，過馬路還是不安全，所以，也要求設置行人觸控式按鈕，而相關單位也預計在明年二、三月設置，並且在前方再加裝提醒告示，讓這裡進出的居民、還有學員，通行更安全。