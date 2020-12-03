淡水空地拆違建活化 年底前完成闢建公園

新北市淡水區坪頂路51巷旁一塊閒置多年的空地，有一間違建的破舊小屋，且週圍樹叢林立，民眾擔心有治安問題，因此市議員陳偉杰會勘，要將違建小屋拆除，並開闢建成為公園綠地，預定在年底前將會完成公園的工程，讓鄰近社區有更好的生活環境。

市議員陳偉杰表示，由於這棟無人小屋，座落在的土地是國產署的國有地，因協請新北市工務局將小屋拆除了，現在透過新北市綠家園計劃，正在施作公園綠地，當中除了草皮還有步道，讓鄰近社區有更好的生活環境。

由於竿蓁里坪頂路，有許多的大樓社區，地形處於小山坡上，卻沒有一個讓市民可以散步的休閒空間，因此剛好這裡有近400坪的空地，未來在年底前將會完成公園的工程，期盼多一處休憩場所，也希望附近居民可以多加使用。