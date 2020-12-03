紀念礦工公公 雙溪媳婦織「礦工英雄」拼布畫

「泰發煤礦」曾是雙溪區內最大的礦坑，附近柑腳城、內外平林許多居民都是礦工後代，曾經以拼布畫在多國參展的雙溪媳婦吳秀枝，為紀念曾在泰發煤礦工作的公公，在上個月完成新的「礦工英雄」拼布畫，希望將礦業的辛苦透過作品保存下來。

長源里長陳資郎表示，泰發煤礦位在雙溪區長源里，曾經是上千人工作的礦場，在收掉後剩下煤窯遺跡，成為雙溪區少數保存下來的煤鄉歷史。

最近屢次參加國際拼布畫展覽的拼布老師吳秀枝，希望追憶夫家老家的油毛氈房，與公公生前在泰發煤礦當礦工的辛苦日子，開始了「礦工英雄」拼布畫的構思。

藍媽媽拼布教室老師吳秀枝表示，她嫁來雙溪後，沒接觸過礦業歷史，在照顧因礦工職業病而住院的公公藍茂琳，屢次聽他講起當礦工的往事，諸如拿打卡簿去抵押青菜米糧，或是推礦車下班後兼職多份工作的辛苦。

貧窮的日子裡，公公生前不僅沒留下債務，也對她很好，甚至為她坐月子煮好料，這次的「礦工英雄」作品中，以相片場景套入公公人像再拼布而成，排在礦工右邊第二位，是吳秀枝心裡的家族英雄，照顧了全家人而犧牲了自己的健康。

這幅作品目前掛在雙溪市區的拼布教室中，許多上課學員看了都會想到自己或鄰居家的礦工故事，未來吳秀枝也希望將這幅作品在國際參展，讓屬於雙溪區美麗的礦業溫情，能被更多世人看見。