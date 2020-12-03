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旅館業指台北加碼GO不用心 劉奕霆反稱扯後腿

中央社 / 台北3日電

北市旅館商業同業公會今天說，旅館至今未收到安心旅遊補助，「台北加碼GO」也辦得不用心；台北市政府觀傳局長劉奕霆說，「台北加碼GO」為振興觀光，抗議行為扯後腿沒必要。

到北市府前抗議的公會理事長韋建華表示，年關將至，北市府卻連7月的安心旅遊補助都還沒發，質疑黑箱作業，「睡這麼久還不結帳」。

劉奕霆表示，台北總計補助33萬4011間房，為審查，曾8度向中央政府申請行政費新台幣4000萬元，中央只核准400萬元，經費不太夠，目前只審不到2成。

劉奕霆說，北市府已動用1000萬元災害準備金，預計民國110年1月審完，希望盡快補助業者，「請大家多給我們一點時間」。

此外，韋建華說，北市府辦「台北加碼GO」1日開始補助旅行社，自由行卻到24日才適用，北市府觀光傳播局優先補助喊著「天天都在倒閉」的旅行社是不專業、不用心。

劉奕霆說，「台北加碼GO」自由行補助須建置系統，起跑時間略晚於團客補助，但補助額一致都1億元，沒偏袒。

劉奕霆表示，為振興觀光，北市府辦「台北GO了沒」、「台北加碼GO」，希望業者配合，「在外面做抗議的行為，其實是滿扯後腿的，沒有必要。」

北市 旅行社 安心旅遊

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