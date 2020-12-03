永和大陳社區都更案辦招商說明 增退場機制

新北市政府今天舉辦「永和大陳社區更新單元5、6、7」公告招商說明會，吸引許多建商參與，副市長陳純敬表示，為加速推動都市更新，不僅有代拆機制，也增納入建商退場機制。

永和大陳社區位於新店溪畔，共劃分7個更新區，繼更新單元2的都更案於日前完工啟用，更新單元5、6、7今天辦理公告招商說明會，吸引許多建商參與。更新單元1、3、4目前正規劃中，預定明年底辦理招商說明會。

新北市政府都市更新處表示，永和大陳社區更新單元的面積分為0.8公頃到1.3公頃左右，現有建物多為50到60年老舊房屋，由於列為策略性再開發地區獲容積獎勵後，容積率可達300%，吸引許多建商參與說明會。

陳純敬指出，市府為改善當地社區居住安全、環境生活品質，承襲單元2的成功經驗，接續推動公辦更新單元5、6、7，並由民間挹注資金辦理都市更新事業，透過公私協力方式共同進行整合。

他表示，為吸引建商能夠踴躍參與都更，市府將與建商建立夥伴關係，不僅將保證金從新台幣3000萬元降到500萬元，也能體諒實施者在整合過程的困難，市府除提供代拆機制，也增納更新案的退場機制，大幅降低建商承辦風險。

更新處指出，招商說明會後，招商截止日為民國110年3月12日，市府後續將透過公開評選程序甄選實施者，預定明年5月選出實施者，並進行簽約及啟動地主整合機制。從109年10月30日公告招商到預定於117年開工，121年完工交屋，初估更新時程逾11年。