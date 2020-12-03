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交通新制防酒駕 北市府：5件未配酒精鎖遭罰

中央社 / 台北3日電

北市交通局今天表示，為遏阻酒駕，除提高汽、機車駕駛違規罰鍰外，從今年3月實施裝酒精鎖規定，經警方統計至11月底止，酒駕累犯未配裝酒精鎖遭裁罰，共5件。

中央訂定交通新制3月上路，包含酒駕累犯車輛要加裝酒精鎖等規定。

台北市交通局交通安全科長彭志文今天說，3月上路有酒駕防制教育與酒癮治療、實施酒精鎖等新制規定，經警方統計至11月底止，酒駕累犯因駕駛未配裝酒精鎖車輛，共5件，駕駛被裁罰新台幣6000至1萬2000元。

他表示，統計台北市因酒駕事故死傷人數，民國107年69人、108年63人，今年1至10月49人，死傷人數下降，顯示宣導喝酒不開車、加重酒駕罰責，明顯發揮成效。

交通局指出，年關將近，呼籲民眾不要酒駕，若尾牙等聚餐喝酒，可指定駕駛、通知親友接送、搭計程車或大眾運輸等方式，宿醉不要開車，以免可能超出酒測值。

交通局統計，台北市代駕服務在107年有2萬7287件，108年4萬5309件，數量增加，意謂使用情形普遍，民眾可利用像台北好行APP軟體、超商叫車系統等服務。

今年3月上路的其中1項交通新制為酒駕累犯需加裝酒精鎖；酒精鎖是指曾酒駕或吊銷駕照的民眾，重新考駕照後，1年內需駕駛裝酒精鎖車輛，裝設費由酒駕者自付，加裝酒精鎖後，上路前須吹氣酒測，未檢出才能發動車子，若有明顯酒精濃度，車輛就無法發動。

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