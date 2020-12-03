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繼士林松柏大廈 南港中視新都會也申請公辦都更2.0專案

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
北市都更處長陳信良（左）今前往中視新都會了解社區建物寙陋情況。圖／北市更新處提供
北市都更處長陳信良（左）今前往中視新都會了解社區建物寙陋情況。圖／北市更新處提供

繼士林區葫東里松柏大廈，南港區東新里中視新都會居民更新意願達9成，成為公辦都更2.0專案發佈實施90天內第2件申請案，也是南港老舊聚落工業區更新個案，北市都更處長陳信良今前往中視新都會了解社區建物寙陋情況，並盼與住戶共同打造更宜居的居住環境。

中視新都會為樓高5至7層、174戶住家的30年公寓社區，基地面積超過3000坪，由於建物老舊，居民期待更新，今年1月9日向更新處申請成立都市更新會立案，市府於10月24日會員大會時說明專案計畫，該社區也在30天內整合住戶更新意願並達9成。

更新處表示，公辦都更2.0專案試辦計畫，主要精神為「自助人助」，中視新都會今年成立更新會，並整合9成住戶更新意願，充分展現「自助」精神，後續都更推動中心將進行都更評估，讓居民了解都更推動後，可能的建築規畫及財務相關資訊，決定未來更新方向。

更新處指出，過去南港的工業區屬「家庭工廠」，住工混合的居住環境，並不符合都市計畫工業區的使用規定，導致無法更新重建造成環境窳陋。市府針對南港「老舊聚落」的工業區，透過都市計畫變更為「產業生活特定專用區」，放寬住宅使用用途。

更新處表示，中視新都會社區就是此類工業區老舊聚落更新案例，希望此案能成為南港工業區老舊住宅聚落轉型的領頭羊，市府後續也會協助加速產專區都市更新的整合。

另外，為了提供民眾諮詢南港產專區都更相關疑慮，以及輔導產專區所有權人推動自主都更，市府自2018年8月起委託都更推動中心成立南港產專區駐地工作站（南港區同德路100號3樓，忠孝醫院對面成德市場），民眾有都更問題均可就近向工作站詢問，也可電洽北市更新處諮詢專線。

北市都更處長陳信良（右）今前往中視新都會了解社區建物寙陋情況。圖／北市更新處提供
北市都更處長陳信良（右）今前往中視新都會了解社區建物寙陋情況。圖／北市更新處提供
中視新都會為樓高5至7層、174戶住家的30年公寓社區。圖／北市更新處提供
中視新都會為樓高5至7層、174戶住家的30年公寓社區。圖／北市更新處提供
北市都更處長陳信良（右）今前往中視新都會，盼與住戶共同打造更宜居的居住環境。圖／北市更新處提供
北市都更處長陳信良（右）今前往中視新都會，盼與住戶共同打造更宜居的居住環境。圖／北市更新處提供

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