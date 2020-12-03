繼士林松柏大廈 南港中視新都會也申請公辦都更2.0專案

繼士林區葫東里松柏大廈，南港區東新里中視新都會居民更新意願達9成，成為公辦都更2.0專案發佈實施90天內第2件申請案，也是南港老舊聚落工業區更新個案，北市都更處長陳信良今前往中視新都會了解社區建物寙陋情況，並盼與住戶共同打造更宜居的居住環境。

中視新都會為樓高5至7層、174戶住家的30年公寓社區，基地面積超過3000坪，由於建物老舊，居民期待更新，今年1月9日向更新處申請成立都市更新會立案，市府於10月24日會員大會時說明專案計畫，該社區也在30天內整合住戶更新意願並達9成。

更新處表示，公辦都更2.0專案試辦計畫，主要精神為「自助人助」，中視新都會今年成立更新會，並整合9成住戶更新意願，充分展現「自助」精神，後續都更推動中心將進行都更評估，讓居民了解都更推動後，可能的建築規畫及財務相關資訊，決定未來更新方向。

更新處指出，過去南港的工業區屬「家庭工廠」，住工混合的居住環境，並不符合都市計畫工業區的使用規定，導致無法更新重建造成環境窳陋。市府針對南港「老舊聚落」的工業區，透過都市計畫變更為「產業生活特定專用區」，放寬住宅使用用途。

更新處表示，中視新都會社區就是此類工業區老舊聚落更新案例，希望此案能成為南港工業區老舊住宅聚落轉型的領頭羊，市府後續也會協助加速產專區都市更新的整合。