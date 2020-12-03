綠屋頂3種大不同！北市90%是盆缽型 庭園型最難上手

台北市政府在2015年推動田園城市計畫，希望可以推動綠屋頂，提高台北市綠化面積。目前綠屋頂分三種類型，包括盆缽型、薄層型與庭園型，其中盆缽型占最大宗，大約90%的綠屋頂都選擇盆缽；其次為薄層型，市府機關大多都選擇薄層型；最後則是庭園型，因為要在建築設計時就得考量建物的防水隔熱等，所以最少人選擇。

為了推廣綠屋頂，台北市政府今天在大安森林公園內新增綠屋頂示範區。推廣綠屋頂的七星農業發展基金會蔡其昌表示，台北市的綠屋頂有90%都是盆缽型，價格1平方米約3,500元到4,000元，容易上手，且種類繁多。

蔡其昌說，大多數民眾會選擇種植多年生的葉菜類，除了不太需要維護管理，也能自己食用，包括生菜、地瓜葉、皇宮菜和空心菜，可使用魚菜共生、放置地板或架高適合老人或孩童高度，也可以搭棚架，讓瓜果類植物攀爬。

薄層型的綠屋頂大多都在公家機關使用，產發局農業發展科農企股股長童智全透露，產發局1年會投入700萬的預算在綠屋頂，有區公所、活動中心等，約330處。蔡其昌說，薄層型綠屋頂厚度在5到8公分，因為不太需要維管，但同時要有隔熱和防水，所以要種植多肉植物、禾本科植物和馬齒莧品種，這三種植物的特色是耐旱，可以自然放養，不用澆水。

而庭園型綠屋頂的最難上手，也比較少人會選擇，因為庭園型必須在設計建築物時，就要一起設計，才能在庭園內種植柑橘、檸檬等小喬木植物，屋頂結構要能承載土壤和植物的重量，同時要設計排水系統與隔熱，因此房子若已經蓋好，就不太適合庭園型綠屋頂。