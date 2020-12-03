中央3.3億元安心旅遊補助款未到 北市業者抬棺自嘲「被白睡」

交通部觀光局前推動的「安心旅遊自由行旅客住宿優惠活動」自今年7月1日至10月31日活動結束，北市總計補助房間數共33萬4011間，但台北市旅館商業同業公會理事長韋建華指出，中央的補助款3.3億，北市很多業者還沒收到，質疑北市觀傳局作業黑箱，下午率數十家業者，抬了3具黑色紙棺材在市府前抗議，自嘲「被白睡」。

韋建華表示，對中央的補助撥款，台北市政府不透明、不公開進度，何時撥款給旅館都不知道，另外，8月開始的台北外宿節，台北市有607家合法旅館，但活動一開始只有6家，只行銷特定的6家，上網在FB公告，經過公會抗議以後，再陸續增加，整個活動過程，市府沒有發公文，也沒有召開說明會，任由特定人士私相授受。

另外，「台北加碼go 亅，台北市預算2億元，其中1億元，從12月1日，開始的旅遊補助，撥給旅行業，預計撥款速度緩慢，恐怕造成旅行業倒閉，又拖累旅館。建議還是先撥款給旅館比較保險，以免對旅館業造成二次傷害。

針對中央補助，觀傳局長劉奕霆指出，中央撥款3.3億，但只給400萬行政費，依比例北市應該要補助4000萬的行政費，目前因人力，僅核發二成，現除由原3位約聘人員專責審查安心旅遊補助外，更由各科室調集人手、並以市府經費增聘審查人員，預計110年1月審查完畢。

至於外宿節專案，執行均合乎相關法規，絕無私相授受、弊端連連情事，且辦理成效極佳，整體宣傳觸及290萬人次，系列活動超過5000人次參與，特約旅宿之來客數與營業額預計提升2成、帶動周邊產業營業額至少1成以上。