北市「田園城市」推廣6年 闢建面積逾21萬平方公尺

北市「田園城市」政策歷經6年，截至今年11月，參與種植人次高達26萬2506人次，闢建田園總面積達21萬3217平方公尺，共打造743處田園基地。今年田園城市建置成果競賽總計55組參賽單位，台北市長柯文哲今前往大安森林公園，出席田園城市建置頒獎典禮，頒發獎狀並肯定參賽隊伍的辛勞及技藝。

田園城市政策，不僅為了綠化環境，更從事環保、生態、社會公義、人際互助、食農教育等創造城市價值，此外，採用各式資材或有機廚餘再利用，減輕環境負擔，並延伸串聯都市綠地，以達補充生態系統及降低氣候異常帶來的災害等效益，打造台北健康、宜居城市。

獲選鄰里社區組優等者分別有快樂農園類別的北投區「奇岩76開心農場」、松山區「鵬程快樂農園」及信義區「晴耕雨讀食農教育園區」；綠屋頂類別的文山區「樟腳里有機農園」及士林區「德行繽紛屋頂菜園」。上述得獎隊伍皆可獲得獎金3萬元。

士林區「奇岩76開心農場」使用竹子及棧板作為田園圍邊材料，收集落葉廚餘製作堆肥，發揮資源循環再利用精神；松山區「鵬程快樂農園」堪稱為蔬果大觀園，參與者種植許多新奇品種的蔬菜，今年又利用空地擴建種植區；信義區「晴耕雨讀食農教育園區」透過耕作，傳達生態環保意識及食農概念，並飼養可愛小羊，成為松菸另類新景點。

文山區「樟腳里有機農園」是為了改造被蘇迪勒颱風摧殘的區民活動中心屋頂，里長與居民利用廢輪胎、空心磚及棚架輔助栽種，將屋頂空間利用到淋漓盡致；士林區「德行繽紛屋頂菜園」運用屋頂空間，巧妙設計讓瓜藤及果藤攀附屋頂，達成建物降溫作用，除設置雨水回收裝置，還自製堆肥與酵素，並採用太陽能板轉換電能，幫雞舍保溫及遠端監看雞隻情況。

公家機關組優等，有社會局管理、位於復華長青多元服務中心頂樓的「健順復華-綠屋頂農園」，成功進行魚菜共生栽培，並提供老人復健、休憩及終生學習等機能；另一座公家機關組優等獎則由公園處員工獲得，以辦公室共同打造的綠屋頂，種植豐富蔬果、完善管理輪替制度，打造員工休閒減壓的好去處。