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明倫社宅租金從2萬漲成4萬？ 北市說明計算公式

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
明倫社宅租金爭議不斷，都發局解釋租金計算公式。圖／北市都發局提供
明倫社宅租金爭議不斷，都發局解釋租金計算公式。圖／北市都發局提供

台北巿明倫社宅租金爭議不斷，北市議員游淑慧爆料，根據明倫社宅預算書，原本44坪月租2萬2440元，如今大漲8成，漲價成4萬500元。北市都發局表示，因不確定最終坪數為何，初步以22至24坪做租金計算，但當時參考周邊中古屋行情，每坪單價比現在的840元高。

游淑慧指出，明倫社宅三房型原本租金為2萬2440元，現在卻大漲近8成，變成4萬500元；二房型原本租金為16830元，現在也坐地起價變為2萬4800元，每月大漲8000元租金。台北市長柯文哲今受訪時表示，租金都是透過公式估算而來

都發局解釋，編列社宅租金預算，會在前一年的3月編列次年度預算，當時尚未確定明倫社宅房型坪數，因此，預算書是參考591租屋網上周邊中古屋的價格來推估。

當時每坪價格為900多元，但不確定實際興建坪數，因此以22至24坪數來做計算。預算書租金預算公式為，「周邊中古屋行情Ｘ坪數」，評估預計租金。

都發局指出，市長今早講的租金公式，其計算公式為（整個社宅住戶的租金+管理費+停車費+店鋪租金）Ｘ 55年 ／（北市社宅需考量興建成本+55年管理營運成本+重置費用+地價房屋稅）。

都發局表示，為了不要債留子孫、永續發展，才用成本價去做計價，而三房型4萬500元定價是由家庭所得於40至50％分位點，也就是年收入140萬至158萬、平均月薪13萬元，去負擔4萬，如此才有機會打平成本。

而家庭所得低於40％的人，北市社會局會根據「分期租金補貼」 針對不同收入者收取不同租金，並補貼3000元至1萬1000元。

都發局表示，除了公式中所看到的費用，市府還付出許多費用沒有包含在成本當中，包含土地成本、社會局補貼費用等，目前光是要補貼3000多戶社宅租金，就編列1.1億元，未來5萬戶社宅完工後，其補助費用還會增加，但這些並無算進成本，都是市府為了社會福利所付出的必要支出。

社宅 北市 游淑慧

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