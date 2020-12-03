國際身心障礙日 新北市圖推融合玩具行動服務

響應今天是國際身心障礙日，新北市立圖書館表示，即起率先在淡水地區試辦「融合玩具行動服務」，由專人帶玩具到指定地點陪玩，落實身心障礙平權，未來視成效評估是否擴大。

新北市立圖書館目前於新莊、鶯歌、土城親子、淡水水碓、淡水竹圍、蘆洲兒童親子、金山與石門分館共設置8間融合玩具圖書室，提供多種豐富、經認證的融合玩具。

為響應12月3日國際身心障礙日，淡水分館推出「融合玩具行動服務」，即日起免費提供淡水地區的身心障礙團體預約申請，將由專人帶著融合玩具到指定地點，讓不方便到圖書館的身心障礙朋友透過玩具學習社交互動，提升社會參與。

淡水分館主任林思穎表示，融合玩具可以幫助身心障礙朋友訓練大腦思考能力及肢體協調平衡，目前已於水碓與竹圍2間玩具圖書室免費提供視障、聽障、自閉症、多重障礙、銀髮、與親子等6種適合不同使用者的融合玩具。

新北市圖說，若試辦成效良好，其他設置有融合玩具的分館也會評估是否加入。