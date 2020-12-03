塞車有解！高公局將增設國1林口A交流道南出、北入匝道
國道一號林口交流道長期交通壅塞，通勤時間堵塞造成當地痛苦不堪，交通部高速公路局今天舉辦「國道1號林口路段改善工程小組會議」，高公局表示，南出、北入匝道將一併納入林口交流道改善工程計畫辦理，總經費19億餘元，全由中央支應，工期30個月，最快預計明年11月招標。
林口地區近年快速發展，帶動人口進駐，地方政府及民意代表從2014年起陸續提報多次規畫欲改善交通壅塞，但都沒有結果，今年9月交通部長林佳龍、新北市長侯友宜、桃園市長鄭文燦前往林口交流道視察，不過高公局僅提出林口A南出匝道，兩市意見也相左，最後林佳龍則裁示，三個月內彙整兩市意見後，再辦理後續設計及施工。
高公局今在會議中指出，林口A交流道北入車流受號誌及文化一路跨越橋上儲車空間影響匯入車流，造成文化一路經常回堵，為解決交通壅塞，同時考量路線線形及縱坡度，北入匝道預計起點設於八德路及文化一路口。
針對南出匝道部分，高公局表示，因增設林口A交流道南出高架匝道，評估將影響崇林國中學童上下學及家長接送、忠孝路車流，未來完工後將取消右轉新設匝道，並在平面新增1右轉車道往林口，出口分岔規劃銜接桃園市文化一路及復興街。
另外，為避免林口A、B交流道南出南入及北出北入匝道平面交織造成交通壅塞，高公局研議增設箱涵立體化，並評估增設北出匝道，分流林口北出匝道壅塞車流。
「林口民眾日常的痛終於被看到」市議員蔡淑君指出，地方一直希望做高架路線，也希望施工時路線標示要做清楚，避免民眾誤解走錯路造成回堵；市議員陳明義則針對細部規畫提出看法，將交由新北市政府評估；洪孟楷強調，中央要了解在地意見，因明年11月才會招標，希望交通部盡快動工，早日解決交通問題，才能趕上兩市發展，也希望部長及兩市市長可以一起宣布這個消息。
高速公路局長趙興華表示，高公局先前就說要解決林口塞車狀況，原本就提出南出匝道方案，但北入匝道原本討論未果，後來參考新北市府意見，改從文化一路設置北入匝道路線，改另外一個路廊疏導交通車流，也會以不影響現有車流量為前提進行施工。
新北市交通局長鍾鳴時則對國道1號林口至五股路段壅塞問題指出，高公局應協助發展大眾運輸維優先，包含開放客運通行路肩行駛、增加民眾使用大眾運輸秀茵等，協助地方政府在尖峰通勤時間可分散車流量，趙興華回應，由於該路段是顧慮發生頻繁，若開放路肩將影響相關單位處理事故效率，造成更嚴重回堵。
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