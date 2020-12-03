侯友宜：土地開發需魄力 不擔心下一步位置

新北市長侯友宜今天表示，以都市更新與土地開發建構更大的都會軸心，由新北市帶動台北港、北台灣發展，這是首長必須展現的魄力，不必擔心選票壓力是否影響自己下一步的位置。

新北市府於今天表揚109年度績優地政單位暨人員，侯友宜頒獎表揚協助推動為民服務及地政從業人員、基層地政單位與志工，期勉地政局持續以市民需求角度及同理心，提供更精進、更有感的全方位服務。

致詞時，侯友宜強調，土地開發與都市更新、智慧交通是城市建設進步的力量，以往新北蘆洲區的都市發展的沉痾，10幾年都沒有人敢碰、沒有人要碰。實際上，蘆洲區、八里區、三重區的整體開發，具有相當大的開發動能與潛力，絕對不是別人的附屬衛星城市。

侯友宜說，改制升格後要提升首長的企圖心，身為首長必須要除弊興利，拆除老舊建築過程，勢必不會讓所有人都滿意，因此，他要挑起土地開發與都市更新的魄力，不必擔心選票壓力，不擔心影響自己是否喪失下一個位置。因為，「今天不做，明天就會後悔」。

他也闡述3大軸心的城市建設藍圖，除新板橋特定區，未來要闢建三重第二行政園區，泰山塭仔圳重劃區串連新莊副都心，沿線廊帶帶動附近的衛星都會，徹底翻轉新北市的城鄉風貌，均衡區域發展。

侯友宜說，新北市居於1000萬人口的北北基宜桃等縣市的中心位置，新北有403萬人口，介接國門的桃園、基隆，絕對不是從台北市看新北的地位，也不是由台北港帶動新北的附屬地位。

他說，等淡江大橋通車後，結合周邊土地開發，及捷運建設的延伸，將由新北帶動台北港，並藉人口的移動帶動北台灣的發展，讓新北崛起成為引領台灣邁向國際大都會的龍頭地位。