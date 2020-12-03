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台灣醫療科技展 聯新國際醫療智慧醫療8大主題受矚目

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
智慧醫療是集團多年研發成果。圖／聯新國際醫院提供
智慧醫療是集團多年研發成果。圖／聯新國際醫院提供

台灣醫療科技展今天至6日在台北南港展覽館登場，桃園市聯新國際醫院表示，集團「以智慧醫療為基礎的無圍牆醫院」主題參展，將智慧病房搬到會場，搭配全新的專業服務機器人，展現聯新國際醫療集團跨足智慧醫療的實力與企圖心，現場吸引多人詢問。

聯新國際醫療「智慧醫療實驗室」執行長許詩典表示，推動智慧醫療的重要關鍵，不只是儀器設備的科技化，還要將醫護專業的軟實力，以及流程系統與制度，做最佳化的整合。藉由數位科技運用，突破時間空間限制，將病人與家屬需求、醫師診察治療、護理照護關懷三方面，做有效率和效果的串接整合，來達到「以人為中心」的全人醫療服務。

聯新國際醫院指出，台灣醫療科技展為國內第6大國際會展，新冠肺炎疫情持續在延燒，台灣的醫療科技展受矚目。聯新國際醫院長期布局全球，強調跨境醫療服務無國界，這次特別推出「以智慧醫療為基礎的無圍牆醫院」，展出智慧病房、無圍牆ICU、高端睡眠科技中心、神經醫學取栓、運動醫學安全動、聯新營養健康吃、集團境外醫療、學術專利成果8大主題，展現聯新國際醫院成立25年成果，也擘畫邁向智慧科技醫療的藍圖規劃。

聯新國際醫療集團推動數位轉型，在2019年成立「智慧醫療實驗室」，將智慧科技導入醫療服務，進行跨界跨領域的結合，提供社區居民高品質、高效率的醫療照護。這次參展攤位規模排名前5大，8大特色主題之一「智慧病房」，實境展出智慧病床、床邊照護、緊急求呼等系統，連結護理站電子白板與醫護端手機APP，以行動化即時掌握病房資訊，幫助病人獲得完整照護。

「無圍牆的加護中心」整合臨床資訊平台與重症照護服務，提升ICU主治醫師照護效率與品質，可支援跨單位、科別、院區與跨跨國的遠距諮詢服務。另外，「高端睡眠科技中心」依據病人的睡眠呼吸障礙與慢性病狀況，從睡眠問題篩檢、診斷、治療、追蹤照護，建置一條龍的整合照護服務，提供最佳治療建議。

聯新國際醫療還安排8個場次的「醫師聊健康」演講，由醫師與營養師於每天上午11點、下午2點與民眾座談交流，分享健康資訊與QA問答。更多聯新國際醫療集團參展資訊可以查閱網站https://landseed.weebly.com

前立法院長王金平（右2）也到場參觀，肯定聯新國際醫療集團的表現。圖／聯新國際醫院提供
前立法院長王金平（右2）也到場參觀，肯定聯新國際醫療集團的表現。圖／聯新國際醫院提供
機器人可以提供簡易諮詢，在展場很吸睛。圖／聯新國際醫院提供
機器人可以提供簡易諮詢，在展場很吸睛。圖／聯新國際醫院提供
聯新國際醫療集團現場說明智慧醫療、無圍牆醫院的理念與實現，吸引不少參展者聆聽。圖／聯新國際醫院提供
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