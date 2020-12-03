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議員質疑明倫社宅租金漲 柯文哲：不希望變抽樂透

中央社 / 台北3日電

台北市明倫社會住宅3 房型月租4萬餘元，引起討論。市議員游淑慧質疑房租近期大漲，柯文哲今天說，租金是透過公式計算，他不希望申請社宅變抽樂透，讓申請者覺得「賺到了」。

柯文哲上午出席「109年度田園城市建置成果競賽頒獎典禮暨成果發表會」被媒體堵訪，記者問及中國國民黨北市議員游淑慧對於明倫社宅提出質疑時，做以上表示。

游淑慧在臉書發文，明倫社宅原租金為新台幣2萬2440元，現在卻漲近8成，變4萬500元，質疑市府為排除窮人入住，臨時調租金。

對此，柯文哲說，政治要務實，租金是透過公式計算，且他不希望申請社會住宅變像是抽樂透，讓申請者抽到覺得「賺到了！價錢差這麼多」。

此外，柯文哲昨天在「健康社會住宅交流感謝茶會」提到，社宅混居概念很重要，為不讓社宅被標籤化，不希望整棟裡面都住窮人。他事後在臉書粉專發文表示，社宅是希望藉各種房型吸引多元族群入住，達到混居、去標籤、去歧視，並融入社區，共融、共榮。

柯文哲提及，在他努力去標籤，又有人努力給他貼標籤，沒關係，「你們就繼續超譯，我就繼續超蓋」；蓋更多、更好的社宅，當大家「好厝邊」。

柯文哲今天被問此議題時坦承用詞修飾不好，但他強調，社會住宅是混居概念，不只照顧到應照顧的人，且也要沒有地區反抗，「這樣不是很好嗎。」

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