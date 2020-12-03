替都市降溫！北市再增1處綠屋頂示範區 力推田園城市
台北市政府積極推動「田園城市」，將田園從平地拓展至屋頂，增加台北市率化面積。北市產發局今天舉行綠屋頂推廣與示範區記者會，市長柯文哲表示，目前市府轄下各級學校和公家機關的綠屋頂已達到一定成果，下個目標就是要推廣到私人機構與住家，讓田園城市變成產業，才能成功推動。
為了增加台北市綠化面積，產業發展局推動綠屋頂推廣及技術輔導計畫，設置綠屋頂示範區，包括每周的建國花市展示販售綠屋頂；在花博公園中則是結合智慧農場和綠屋頂，設立植栽體驗區，民眾能以1年500元認養並認識綠屋頂；內湖假日花市也有綠屋頂銷售點。
產發局今天則是在大安森林公園新增示範區，推出三種類綠屋頂。薄層型利用薄層的綠化設計，達到隔熱與儲水功能，可栽種適應烈日曝曬、暴雨、強風、高低溫的植物。庭園型則是直接在屋頂設計景觀庭園，以欣賞美觀的植物為主，由於樓版有限重，必須諮詢專家廠商規劃才能施工與維管。盆缽型是直接在屋頂種植盆栽，可自行架設綠色隧道、小型網室或綠籬造景。
柯文哲表示，過去以行政命令的方式，在公家機關和學校推動田園城市政策，廣設綠屋頂，大部分公宅也都有設置綠屋頂。柯文哲說，下個階段的目標，就是要在私人機構與住家推動綠屋頂，希望可以讓田園城市成為產業，才能成功在台北市推動綠屋頂。
產發局表示，都市熱島效應越來越嚴重，都市取得土地相當不易，建置綠屋頂成為國外都市綠化趨勢，配合台北市城市田園計畫，把田園搬到屋頂，不僅能享受另類「屋頂農夫」樂趣，也可以減緩因為溫室效應而不斷上升的氣溫，替城市降溫。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言