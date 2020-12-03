替都市降溫！北市再增1處綠屋頂示範區 力推田園城市

台北市政府積極推動「田園城市」，將田園從平地拓展至屋頂，增加台北市率化面積。北市產發局今天舉行綠屋頂推廣與示範區記者會，市長柯文哲表示，目前市府轄下各級學校和公家機關的綠屋頂已達到一定成果，下個目標就是要推廣到私人機構與住家，讓田園城市變成產業，才能成功推動。

為了增加台北市綠化面積，產業發展局推動綠屋頂推廣及技術輔導計畫，設置綠屋頂示範區，包括每周的建國花市展示販售綠屋頂；在花博公園中則是結合智慧農場和綠屋頂，設立植栽體驗區，民眾能以1年500元認養並認識綠屋頂；內湖假日花市也有綠屋頂銷售點。

產發局今天則是在大安森林公園新增示範區，推出三種類綠屋頂。薄層型利用薄層的綠化設計，達到隔熱與儲水功能，可栽種適應烈日曝曬、暴雨、強風、高低溫的植物。庭園型則是直接在屋頂設計景觀庭園，以欣賞美觀的植物為主，由於樓版有限重，必須諮詢專家廠商規劃才能施工與維管。盆缽型是直接在屋頂種植盆栽，可自行架設綠色隧道、小型網室或綠籬造景。

柯文哲表示，過去以行政命令的方式，在公家機關和學校推動田園城市政策，廣設綠屋頂，大部分公宅也都有設置綠屋頂。柯文哲說，下個階段的目標，就是要在私人機構與住家推動綠屋頂，希望可以讓田園城市成為產業，才能成功在台北市推動綠屋頂。