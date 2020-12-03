北市副議長遭爆濫用職權開賭博電玩店 柯文哲回4字

時代力量前立委黃國昌昨晚發布「國昌調查局 KC Investigation」影片，內容指控國民黨北市副議長葉林傳，違法濫用職權牟利，讓自家非法電子遊樂場，透過修法暗藏後門，搖身變為合法。 台北市長柯文哲今早被問及此事時，僅回說「依法行政」，而葉林傳從昨晚至今尚未回覆。

柯文哲今早前往大安森林公園出席田園城市成果發表會活動，媒體堵訪問及「北市怎麼能容許葉林傳那個賭博性電玩開設？」柯文哲支支吾吾「喔，那個，那個」，一時無法回應，隨後才會說，「那個，議會通過法律，我們依法行政」。

媒體再追問是否有看「國昌調查局 KC Investigation」影片，柯文哲表示，大概瞄一下；記者進一步追問，是否會整頓賭博性電玩？柯文哲僅匆匆回應，依法行政，隨後就步入會場。

另外，有關期市府要求藝人羅志祥（小豬）拆除內湖豪宅違建露天空中游泳池，柯文哲表示，該拆就拆，違建就要拆啊，不然你認為不要拆嗎？