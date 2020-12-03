臉書指社宅遭超譯....柯神回「丁怡銘不是走了？」

北市長柯文哲「是不希望社宅全住窮人」說法，被外界質疑是在貼標籤、歧視，他隨後在臉書發文解釋他的原意，並說「沒關係，你們就繼續超譯，我就繼續超蓋」。今被問到針對超譯及超蓋部分，柯文哲竟神回「奇怪，丁怡銘不是走了嗎？」

柯文哲出席田園城市建置成果競賽頒獎典禮暨成果發表會時，被問到臉書「超譯」一說，是否認為民進黨1450又在黑柯。

但柯竟神回，「我就覺得奇怪，丁怡銘不是走了嗎？」好啦好啦，上班了；另外，針對「社宅超蓋」部分，柯則說，還沒還沒，我們努力。

柯文哲昨針對社宅在臉書（https://www.facebook.com/DoctorKoWJ/posts/3021857907916169）發文表示，台北市社會住宅的三個戰略目標，就是「混居、共榮、穩定房價」，希望藉由各種房型、多元族群入住，達到混居、去標籤、去歧視的效果，讓社宅真正融入社區，共融然後共榮。

柯說，無論是弱勢或窮人，都能安心自在的住在社會住宅，這是他昨日致詞的原意，「我知道，黑柯產業又動起來了」，在他努力去標籤的時候，又有人努力給我貼標籤，「沒關係，你們就繼續超譯，我就繼續超蓋」，蓋更多、更好的社宅，當大家的「好厝邊」。

柯最後表示，要看一個人做了什麼，不只是他說了什麼，並說貼標籤不會讓這個社會更好。