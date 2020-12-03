社宅不希望全住窮人....柯文哲解釋：是我用詞修飾不好

台北市長柯文哲昨日參加健康社會住宅交流感謝茶會，對於明倫社宅大坪數租金逾4萬元惹議，柯「是不希望裡面全是窮人」說法，遭質疑是在貼標籤、歧視，柯隨後在臉書解釋，但仍引發爭議。今天再被問到「不願社宅全窮人」一說，柯文哲回應，是他用詞修飾不好，意思你們是知道的。

柯文哲今早出席田園城市建置成果競賽頒獎典禮暨成果發表會，媒體堵訪詢問有關社宅被批太貴，是否覺得被柯黑出征，柯文哲表示，社會住宅是一個混居概念，來照顧我們要照顧的人；推混居概念，沒有地區反抗，這樣不是很好嗎？

社宅窮人說引發爭議，甚至被外界認為柯自己把社宅定義給弱勢窮人住，柯說，那只是他用詞修飾不好而已，意思你們是知道的。推混居概念，社宅裡面什麼樣的人都有。但大龍峒國宅與明倫社宅不同，大龍峒是原住戶搬回去，跟社宅招租型態不同。

對於議員游淑慧指出，明倫社宅原本租金為2萬多元，但上月突然調漲，柯則表示，那是公式，政治也要務實，如果社宅超過30％，很多那就算了，但現在社宅數量還是很少，不希望社宅變成抽樂透，抽樂透你聽得懂嗎？就是抽到覺得「哇！賺到了！價錢差這麼多！」