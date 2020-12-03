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北市發布第2季房市指標溫度計 市場價格高量能持穩

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
北市發布今年第2季房市指標溫度計，供給穩定需求偏冷、價格仍高量能持穩。圖／北市地政局提供
北市發布今年第2季房市指標溫度計，供給穩定需求偏冷、價格仍高量能持穩。圖／北市地政局提供

北市地政局今發布2020年第2季「北市房市指標溫度計」，在住宅供給面上由冷黃藍燈轉穩定綠燈，構面分數上升；需求面由穩定綠燈轉偏冷黃藍燈，構面分數下降；交易價格面維持過熱紅燈，構面分數持平；交易量能面維持穩定綠燈，構面分數下降；負擔面維持偏熱黃紅燈，構面分數微升。

因應房市升溫，近期中央政府展開跨部會討論，將整合影響房市因素，建立房市指標，作為解讀市場及政策制定的參考。北市地政局自2018年6月起率先發布「台北市房市指標溫度計」，整合15項住宅市場代表性統計數據，從「供給面」、「需求面」、「交易價格面」、「交易量能面」及「負擔面」5大構面建立評估指標。

地政局指出，第2季住宅供給面受到住宅建築貸款餘額、核准金額及周轉率指標上升影響，由偏冷黃藍燈轉穩定綠燈，構面分數由3.50分上升至6.00分，高於去年同期的黃藍燈3.25分、前5年均值3.44分及前10年均值4.13分，近期市場供給轉趨穩定，觀察前5年及10年均線皆走升，顯示中長期供給也漸轉穩定。

需求面受到家戶購屋比及登記結婚對數指標下降影響，由穩定綠燈轉偏冷黃藍燈，構面分數由5.00分下降至3.00分，低於去年同期綠燈5.00分、前5年均值4.65分及前10年均值4.73分，近期市場需求轉趨保守，觀察5年及10年均線趨勢，中長期需求仍稱平穩。

交易價格方面，第2季維持過熱紅燈，構面分數8.80持平，與去年同期相同，高於前5年均值8.33分及前10年均值7.68分，觀察前5年及前10年均線續升，中長期市場價格走勢仍高。

交易量能面雖受到買賣移轉棟數及建物買賣周轉率指標下降影響，但仍維持穩定綠燈，構面分數由6.00分下降至5.33分，略低於去年同期綠燈5.67分，高於前5年均值4.65分及前10年均值4.13分，近期住宅市場交易量能表現尚穩，前5年均值走升，前10年均值持穩，中長期市場量能相對穩定。

今年第2季負擔面則維持偏熱黃紅燈。構面分數由7.00分微升至7.50分，與去年同期相同、低於前5年均值7.83分及前10年均值7.85分，觀察前5年分數均線略降，前10年分數均線略升，中長期住宅負擔仍偏高。

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