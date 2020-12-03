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毛寶貝寄養糾紛多 業者：事先安親很重要

聯合報 / 記者吳亮賢／新北即時報導
「狗狗公園快樂狗旅館」戶外空間。圖／狗狗公園快樂狗旅館提供
「狗狗公園快樂狗旅館」戶外空間。圖／狗狗公園快樂狗旅館提供

現今許多民眾寧願養寵物，也不願生小孩，並將「毛寶貝」們視為兒女般呵護。但曾發生不少案例，飼主出遠門將毛寶貝寄養在寵物旅館，接回家後卻出現生病、受傷甚至死亡等狀況，因此產生消費糾紛。寵物旅館業者建議，飼主可提前陪伴寵物熟悉入住環境，避免寵物情緒緊張，衍生意外；消保官則表示，除事先打聽業者風評，也可透過載明契約等方式，避免寵物萬一發生狀況，後續求償不易。

「狗狗公園快樂狗旅館」老闆胡宗良指出，寵物旅館的飼養設施、空間皆有法規規定，且須供寵物自由運動的室內或戶外區域，特定狀況犬隻應有隔離飼養設施，犬、貓也要分開飼養，避免互相干擾。

胡宗良表示，店內有將近100坪的室內及戶外飼養空間，在新北可說數一數二，為了確保寵物安全，店內拒收攻擊性犬隻，並依體型區隔住宿及活動範圍，另設有40隻監視器，隨時查看寵物狀況。

對於少數寵物寄宿後出現生病、受傷的情形，他表示，其實就跟人住飯店一樣，會有認床、睡不著的情形，寵物也是如此，突然住在陌生環境，以為被棄養，可能出現攻擊性、情緒緊繃，連帶產生難以預期的狀況。建議飼主可事先帶著寵物認識寄養空間，甚至陪伴數個小時，做好「安親」工作，減少意外發生的可能性。

新北市消保官王治宇表示，寵物到陌生環境，免疫力恐因情緒緊張而下降，加上年紀及慢性病等問題，都可能導致急重症甚至死亡，有時難以認定責任歸屬，若民眾出現寄養糾紛，可向消保官申訴，將由動保處調查原因後，進行後續調解及賠償。

王治宇也建議，飼主選擇寵物旅館前，可先打聽風評、環境，並事前做好寵物健康偵測，判斷適不適合寄宿，另也可透過磋商契約，約定寄養方式，萬一後續發生問題，才有依據可釐清責任。

「狗狗公園快樂狗旅館」室內空間。圖／狗狗公園快樂狗旅館提供
「狗狗公園快樂狗旅館」室內空間。圖／狗狗公園快樂狗旅館提供
「狗狗公園快樂狗旅館」依寵物體型區隔住宿及活動範圍。圖／狗狗公園快樂狗旅館提供
「狗狗公園快樂狗旅館」依寵物體型區隔住宿及活動範圍。圖／狗狗公園快樂狗旅館提供
「狗狗公園快樂狗旅館」有近100坪的室內及戶外飼養空間，依體型區隔住宿及活動範圍。圖／狗狗公園快樂狗旅館提供
「狗狗公園快樂狗旅館」有近100坪的室內及戶外飼養空間，依體型區隔住宿及活動範圍。圖／狗狗公園快樂狗旅館提供

寵物 寄養

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