聽新聞
test
0:00 / 0:00
毛寶貝寄養糾紛多 業者：事先安親很重要
現今許多民眾寧願養寵物，也不願生小孩，並將「毛寶貝」們視為兒女般呵護。但曾發生不少案例，飼主出遠門將毛寶貝寄養在寵物旅館，接回家後卻出現生病、受傷甚至死亡等狀況，因此產生消費糾紛。寵物旅館業者建議，飼主可提前陪伴寵物熟悉入住環境，避免寵物情緒緊張，衍生意外；消保官則表示，除事先打聽業者風評，也可透過載明契約等方式，避免寵物萬一發生狀況，後續求償不易。
「狗狗公園快樂狗旅館」老闆胡宗良指出，寵物旅館的飼養設施、空間皆有法規規定，且須供寵物自由運動的室內或戶外區域，特定狀況犬隻應有隔離飼養設施，犬、貓也要分開飼養，避免互相干擾。
胡宗良表示，店內有將近100坪的室內及戶外飼養空間，在新北可說數一數二，為了確保寵物安全，店內拒收攻擊性犬隻，並依體型區隔住宿及活動範圍，另設有40隻監視器，隨時查看寵物狀況。
對於少數寵物寄宿後出現生病、受傷的情形，他表示，其實就跟人住飯店一樣，會有認床、睡不著的情形，寵物也是如此，突然住在陌生環境，以為被棄養，可能出現攻擊性、情緒緊繃，連帶產生難以預期的狀況。建議飼主可事先帶著寵物認識寄養空間，甚至陪伴數個小時，做好「安親」工作，減少意外發生的可能性。
新北市消保官王治宇表示，寵物到陌生環境，免疫力恐因情緒緊張而下降，加上年紀及慢性病等問題，都可能導致急重症甚至死亡，有時難以認定責任歸屬，若民眾出現寄養糾紛，可向消保官申訴，將由動保處調查原因後，進行後續調解及賠償。
王治宇也建議，飼主選擇寵物旅館前，可先打聽風評、環境，並事前做好寵物健康偵測，判斷適不適合寄宿，另也可透過磋商契約，約定寄養方式，萬一後續發生問題，才有依據可釐清責任。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言