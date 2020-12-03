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全國家犬貓破250萬 寵物保母盛行但大多不合法

聯合報 / 記者吳亮賢／新北即時報導
養寵物風氣盛行，寵物旅館、寵物保母需求日益增加。圖／狗狗公園快樂狗旅館提供
養寵物風氣盛行，寵物旅館、寵物保母需求日益增加。圖／狗狗公園快樂狗旅館提供

全國登記家犬貓數已突破250萬，接近全國15歲以下人口數，近年也出現許多電商平台，可媒合「寵物保母」，提供短期寄養，但按現行法規，寵物保母需申請「特定寵物業許可證」，否則得面臨最高300萬元罰鍰。新北市議員張志豪表示，寵物旅館供不應求，新北市家犬貓數全台最多，應率先研擬寵物保母自治條例或相關法規，簡化及明訂申請流程，合法納管。

據行政院農委會統計，全國登記家犬貓數約250萬，新北佔超過38萬隻，全台最多，但全國合法登記的寵物寄宿業者僅有2189家，新北則有330家。

隨著飼養寵物風氣盛行，許多臉書社團、電商平台標榜可媒合「寵物保母」，寄宿一天只要400至600元不等的價格，而要成為寵物保母也不難，提供自我介紹、環境描述、照片、個人資訊等，就可通過審核，且不用附上「特寵證」。

依據農委會函示，若未依資格取得特寵證，便以營業場所擅自經營寵物寄養、安親等營利行為，可罰10萬至300萬元罰鍰，並勒令停業；若是到府服務的寵物保母，飼養環境為原飼主提供，則不在此限。

張志豪指出，寵物旅館供不應求，寵物保母為許多飼主不在家的好幫手，但按現行法規，網路上的寵物保母大多沒有特寵證，意味著不合法，許多民眾陳情，擔心寄養寵物沒有保障，發生糾紛難以求償。

張志豪表示，現行特寵證申請流程繁雜，新北為最多家犬貓的縣市，寵物寄養需求相當高，應率先研擬寵物保母自治條例或相關法規，簡化及明訂申請資格及流程，合法納管，讓業者放心經營、飼主安心寄養；曾寄養過寵物狗的陳小姐表示，從不知道寵物保母有分合法及不合法，且因寵物不會說話，寄養過程跟品質無法得知，只能相信保母，若政府皆合法納管，會更安心。

寵物保母媒合平台「貝背客PetBacker」表示，只有寄宿服務需要申請特寵證，平台鼓勵保母上傳證明，讓消費者可查看，預訂前也可跟保母詢問及溝通，確保可勝任照顧工作。另外，訂單都享有免費寵物保險，平台也擁有保母的證件資料及聯絡方式，若發生意外是因保母疏忽，首一萬元的理賠金額將由保母負責。

以自家空間提供寵物寄養服務的王小姐說，因喜歡犬貓才兼差當寵物保母，但不知道要申請特寵證；另一名有特寵證的張姓寵物保母則說，一開始不知道需有證照，直到有人提醒，怕被罰錢才趕快申請，但資格及流程要求很多，對於只是想兼差的民眾來說，「真的很麻煩」。

新北動保處代理處長楊淑方表示，動保法規定，提供寵物寄養服務一定要依規定申請特寵證，因此若另訂法規或簡化寵物保母申請流程及資格，恐扞格母法，且對依法申請的業者不公平。

楊淑方說，只要符合資格且依規定申請，即使在家也可以經營寵物寄養服務，難度並非大家想得那麼高，呼籲所有寵物保母都可申請，並會跟持續跟媒合平台接洽，鼓勵寵物保母取得特寵證。

她也說，由於違法經營寵物寄養的罰鍰相當高，相較所得落差甚大，因此目前仍以輔導申請代替主動開罰，民眾檢舉，則會依法開罰。若飼主寄養寵物時發生消費糾紛，可向消保官申訴，萬一出現虐待動物情形，會依動保法追究責任，飼主也可請求民事賠償。

養寵物風氣盛行，寵物旅館、寵物保母需求日益增加。圖／讀者提供
養寵物風氣盛行，寵物旅館、寵物保母需求日益增加。圖／讀者提供
養寵物風氣盛行，寵物旅館、寵物保母需求日益增加。圖／讀者提供
養寵物風氣盛行，寵物旅館、寵物保母需求日益增加。圖／讀者提供

寵物 保母 寄養

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