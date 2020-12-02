三重獅子會長捐大型捐血車 差點拿太太的私房錢

新北市三重區獅子會長楊東發從事瓦楞紙製造，事業有成後，亟思回饋社會，適逢創會50周年，今捐出一輛價值650萬元的最新型醫療用大型捐血車「東發號」。他笑說，捐這部車醞釀很久，有天硬著頭皮跟太太說，沒想到太太一口答應，還說願意贊助私房錢。

今捐贈典禮，新北市副市長吳明機、國際獅子會300B1區年度總監吳美玉及歷任總監和三重獅子會全體會員、市議員王威元均參加儀式。

吳明機表示，300B1區歷年來捐贈30多部復康巴士、視力、口腔、糖尿病巡迴車、捐血車、AED等不計其數，可說是做公益衝先鋒，侯友宜市長上任後成立好日子愛心大平台，也受到獅子會的響應，許多會員登錄成為圓夢英雄，一起為安居樂業盡分心力。

吳美玉表示，三重獅子會已有50年歷史，是新北市最資深的獅子會之一，歷任會長配合300B1區，做了非常多的公益活動，這次再以單一獅子會捐贈大型捐血車，值得嘉許。

楊東發說，全台有2400多個獅子分會，但還沒有以單一分會來捐贈大型捐血車，他接任三重獅子會長後，一直在想如何完成，感謝300B1區和三重會全體獅兄的支持及國際獅子會總會LCIF的回饋，更特別感謝太太的肯定和鼓勵。