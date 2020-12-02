新北市有線電視金采獎頒獎 家和獲最佳新聞節目獎

新北市新聞局舉辦的「新北市有線電視金采獎頒獎典禮」今年邁向第十屆，市府今晚邀請在地13家有線電視業者出席共襄盛舉。市長侯友宜親臨現場，頒獎，表揚獲獎的電視從業人員，感謝大家的付出與貢獻，運用文字與鏡頭，努力不懈地發掘新北市的活力與文化底蘊。

今年典禮頒獎人邀請到三立新聞台主播李文儀、台視新聞部經理左燕妮、社會作家林立青、淡江大學大傳系副教授楊明昱、中華電影製片協會理事長李祐寧擔任，現場勉勵所有入圍及得獎者們堅持對新聞傳播的專業，建立後輩的學習典範，發揮專業影響力，讓社會變得更加溫暖美好！

侯友宜不僅肯定業者的表現，也在典禮中頒發金采獎最高金額的「最佳新聞節目獎」給家和有線電視股份有限公司製作的《中嘉新聞》，以及將「社會光明面節目獎」頒給天外天數位有線電視股份有限公司製作的《有夢的人》。

侯友宜表示，新北市有線電視業者與市府緊密合作，在有限資源下，仍以細膩、專業的態度，同時抱持公共服務與關懷的精神，製作出一系列優質作品，十年來一步一腳印，從不懈怠地記錄著新北市的更迭。

侯友宜說，「十年迴響、有目共睹」，在疫情風暴中，這些業者都讓人看見影視人員的堅持與不放棄的精神，撐起了新北市有線電視的生命力。

新聞局蔣志薇局長指出，金采獎共有48件作品一同角逐9項大獎，因為新冠肺炎疫情的影響，造成整體經濟環境改變，也影響到影視產業，但就算遭遇大環境的劇變，我們仍可從今年的作品，看見影視從業人員的信念，不管是事前的田調工作、拍攝規格、內容的深度與廣度，以及鏡頭運鏡取景都令人讚嘆，已然具備紀錄片的水準。