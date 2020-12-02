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明倫社宅開放申請1星期 一房型名額爆滿、三房型還有剩

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
明倫社宅開放申請1個禮拜，申請件數逾千件。圖／北市都發局提供
明倫社宅開放申請1個禮拜，申請件數逾千件。圖／北市都發局提供

北市明倫社宅11月26日開始接受申請，僅管整體租金高於其他社宅，但預約看房及申請人數踴躍，截至今下午6時止，北市都發局已收到1158件申請，最受到關注的3房型申請案件達23件；一房型申請者最多，高達916件。

明倫社宅高額租金讓民眾瞠目結舌，尤其三房型在未補助、租金以市價85折計算，仍須月付4萬500元，其他房型租金也比其他社宅租金略高，但申請情況熱絡。

目前14坪一房型申請部分，低收入戶有48件、其他特殊身分家戶49件、原住民族戶13件、本市市民436件、本市就學就業者313件、設籍在地區里57件。

27坪二房型申請案，低收入戶18件、其他特殊身分家戶23戶、原住民族戶6戶、本市市民105件、本市就學就業者46件、設籍在地區里211件。

44坪三房型申請案則有低收入戶有5件、其他特殊身分家戶6件、原住民族戶0件、本市市民9件、本市就學就業者2件、設籍在地區里1件，總計共有1158件申請案件。

明倫社宅此次招租名額，一房型提供264戶、二房型71戶及三房型45戶，預估招租380戶，目前一房型及二房型招租數已超過預定招租名額，三房型目前收到23件申請。

社宅 原住民 低收入戶

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