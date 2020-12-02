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三重鴨鴨公園地景秀5日登場 重現古早農村風貌
新北市水利局今天指出，「新北鴨鴨公園地景藝術展」將於12月5日開展，展期中將重現養鴨人家復古風，還找來50隻小鴨上演趕鴨秀，展現河濱公園不同、古早的農村風貌。
水利局表示，這次地景藝術展從5日起開展，直到民國110年1月10日，展期內將有50隻呆萌小鴨進駐在造型鴨舍內，展期每天上午8時至下午4時30分都定期會推出餵鴨秀及小鴨近距離接觸機會。
水利局指出，鴨鴨公園內除會布置稻草人、堆疊的稻草卷、竹籮筐、50年代古董級卡打車（台語，自行車）、蓑衣及挑扁擔等道具，讓民眾體驗到古早鄉村的景象。
水利局表示，5日開展當天，現場除邀YOYO家族哥哥姐姐帶動跳外，更有樂團表演、氣球互動秀等，民眾在拍照區用臉書（Facebook）打卡即可免費玩大型扭蛋機，限量500份，數量有限送完為止。
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