三重鴨鴨公園地景秀5日登場 重現古早農村風貌

新北耶誕城是許多孩子們心目中的夢想樂園，東北角位處偏遠，不少學生難有造訪的機會，為此新北市議員林裔綺再度與台北客運合作，安排瑞芳分區共十所學校前往新北耶誕城一遊，台北客運也出動九台車，讓更多孩子體驗耶誕節的浪漫氣氛。

2020-12-02 20:51