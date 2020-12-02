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社宅租金貴惹議 柯文哲：過去打混帳 現是租金補貼分開
明倫社宅三房型房租逾四萬引發爭議，台北市長柯文哲今天接受廣播專訪，柯文哲說，北市府的社宅房租與租金補貼是分開來看，過去政府常常打混帳，帳很難看，但他上任之後就是採企業經營，蓋設宅成本多少租金就訂多少，弱勢需要租金補貼的就是額外補貼。若是中低收入戶需要幫忙的，租金補貼就是從三千到一萬一千元左右。
另外，柯文哲也說，台北市的社宅採混居，就是避免社宅變成貧民窟被污名化，很重要的方式。
柯文哲說，台北市的社宅房型規劃原則是採六比三比一，盡量規劃小坪數，明倫社宅則是採七比二比一，這是依照科學根據，台北市希望民眾用於房子的支出約占總收入的30%。
柯文哲提到，他過去規劃社宅去地方解釋時，曾被灑冥紙，居民擔心房價會掉，不過台北市這幾年蓋社宅最成功的地方，就是將社宅被汙名化、標籤化拿掉，沒有蓋成火柴盒，符合居住正義、城市美學、引進智慧建築產業等。
柯文哲說，以前蓋社會住宅都隨便蓋，不過現在社宅都都要符合綠建築等四大標章，預計要使用55年，柯透露，他今年晨會也正在討論成立行政法人的物業管理公司。
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