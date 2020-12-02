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台中國際動畫影展 金馬導演「山川壯麗」台灣短片首獎

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
2020台中國際動畫影展國際競賽昨天頒獎，今年國際短片有2028件報名，導演黃勻弦新作「山川壯麗」拿下台灣短片首獎。圖／台中市新聞局提供
2020台中國際動畫影展國際競賽昨天頒獎，今年國際短片有2028件報名，導演黃勻弦新作「山川壯麗」拿下台灣短片首獎。圖／台中市新聞局提供

2020台中國際動畫影展國際競賽，歷經長達6天評選，今天在台中凱擘影城揭曉得獎名單，短片競賽首獎由法國導演弗雷德里克埃文和路易絲默卡迪爾共同執導的「大海的女兒」獲得；特別受到國內動畫界矚目的台灣短片競賽與台灣學生短片競賽首獎，分別是黃勻弦、廖珮妤導演的「山川壯麗」及黃亮昕導演的「害怕被碰觸的女孩」脫穎而出。

頒獎典禮最大獎「短片競賽」首獎，由決選評審石昌杰頒發給精緻細膩的偶動畫「大海的女兒」，自學成才的2位法國導演將三姐妹面臨大海嘯的抉擇，透過真切演技與細膩的聲音設計，以充滿電影感的鏡頭語言，帶給觀眾深切的感動。

台中市新聞局表示，2位導演因疫情無法到現場領獎，仍錄製影片表示能夠在全球疫情衝擊下獲得大獎，備感榮幸，獎金會使用於未來創作；同樣來自法國的動畫導演巴斯蒂安杜波依斯以「紀念品」拿下評審團獎。

台灣學生短片競賽首獎邀請導演王小棣擔任頒獎人，導演黃亮昕以詩意堆疊、細膩呈現個人情感的「害怕被碰觸的女孩」獲獎。台灣短片競賽首獎則由金馬獎導演黃勻弦和廖珮妤的新作「山川壯麗」拿下。

前策展人石昌杰今年轉換身分擔任2020影展決選評審。他表示，今年參賽作品有96個國家、2028件報名，競爭格外激烈，讓評審工作非常為難，依作品原創性與完整度逐步淘汰出最後名單，會議中也特別針對難分高下的影片進行討論。

石昌杰說，學生短片競賽討論激烈，首獎由獨具風格且長達21分鐘的「Zorg II」獲得，這部由美國導演奧登林肯沃格爾在愛沙尼亞就讀期間完成，以複合媒材製作，描述外星人的瘋狂故事，獲評審王登鈺導演譽為「超級天才之作」。

2020台中國際動畫影展國際競賽昨天頒獎，今年國際短片有2028件報名，導演黃勻弦新作「山川壯麗」拿下台灣短片首獎。圖／台中市新聞局提供
2020台中國際動畫影展國際競賽昨天頒獎，今年國際短片有2028件報名，導演黃勻弦新作「山川壯麗」拿下台灣短片首獎。圖／台中市新聞局提供
2020台中國際動畫影展國際競賽昨天頒獎，今年國際短片有2028件報名，導演黃勻弦新作「山川壯麗」拿下台灣短片首獎。圖／台中市新聞局提供
2020台中國際動畫影展國際競賽昨天頒獎，今年國際短片有2028件報名，導演黃勻弦新作「山川壯麗」拿下台灣短片首獎。圖／台中市新聞局提供

動畫 法國 疫情

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