聽新聞
test
0:00 / 0:00
新北第二行政中心最快明年動工 果菜市場遷建蘆洲
為均衡溪北、溪南地區發展，預計在三重興建的「第二行政中心」，將有7個局處進駐，市長侯友宜今表示，內政部已審核通過都市計畫變更，正在進行工程面協調，最快明年底就會動工。至於三重果菜市場，「一定要異地重建」，否則無法帶動三重都市更新，將持續與蘆洲在地居民溝通，減少民眾疑慮。
新北市府設有23局、4處、1委員會等28個一級機關，各局也有許多轄下二級機關，卻只有板橋區新北市府行政大樓可使用，許多局處只能分散各地。味全三重舊廠區經都市計畫變更後，茂德集團將回饋一棟「第二行政中心」給新北市府，總計約3萬坪。
侯友宜今於市政會議時表示，第二行政中心正在進行工程面協調，後續將與廠商簽訂協議書，希望明年可完成建築細部設計，最快明年底、後年初動工。
侯友宜也提到，「三重要改變，果菜市場一定要異地重建」，否則三重發展將受到侷限，經市府盤點各地，只有蘆洲南、北側重劃區適合，將興建一座智能化產業大樓，並以日本豐洲市場為範例，結合河景、休閒娛樂等功能。
侯友宜說，對於蘆洲居民的擔憂，市府將持續與果菜商業同業公會、居民、業者溝通，說明相關規畫，減少衝擊；三重區長陳奇正表示，果菜市場規畫於蘆洲北側「公24」用地重建，已於11月19日召開地方說明會；農業局長李玟說，後續將持續擴大說明，加強地方溝通。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言