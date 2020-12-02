萬里特殊造型飛碟屋 管委會告示禁拍勿進

萬里翡翠灣沙灘海邊有荒廢超過30年的太空玲瓏屋，因為造型特殊像飛碟又靠近海岸線觀光景點，近來也成為網友喜愛的熱門打卡景點，雖然居住人口不多，加上建築物失修危險，管委會為確保民眾的安全設立了告示牌，禁止拍照攝影，私人土地請勿進入。

萬里翡翠灣沙灘海邊有荒廢超過30年的太空玲瓏屋，因為造型特殊像飛碟又靠近海岸線觀光景點，近來也成為網友口耳相傳的熱門打卡景點，實際來現場，可以見到原本該是一整排建案的獨棟別墅，多數已經拆除，留在原地的只剩下寥寥幾棟，荒蕪的帶點神秘的外貌，吸引喜愛廢墟風的遊客前來朝聖。

附近居民指出，原來這個建案太空玲瓏屋，就是看好門前就是海灘的渡假氣氛，建造要提供買家假日渡假居住使用，不過靠海吹海風保養不易，加上建造年份相當久，多數已經拆除或是原地荒廢，只剩下幾戶還有整修過的痕跡，依舊有住戶居住。

雖然住戶所剩不多，不過玲瓏屋的管委會依舊存在，可以見到嶄新的告示牌，以中、英、日、韓等語言寫著禁止拍照攝影，還有一旁也有私人社區請勿進入的標示，一來要敬告想要一睹荒蕪廢墟神秘風采的民眾，建物為私人所有切勿擅闖，二來也因為多數建物年久失修，為保安全勿近為妙。