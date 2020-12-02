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汐止北山大橋機車道危險 地方促截彎取直

觀天下 / 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區北山大橋機車專用道交通意外頻傳，新北市議員張錦豪希望能夠截彎取直，讓行車更安全。 圖／觀天下有線電視提供
汐止區北山大橋機車專用道交通意外頻傳，新北市議員張錦豪希望能夠截彎取直，讓行車更安全。 圖／觀天下有線電視提供

汐止區北山大橋連接台北市環東大道，當時為了安全，另外做了機車專用道，讓汽、機車分流，只是整個匝道設計不夠寬還有彎道，交通意外頻傳，今(2)日新北市議員張錦豪邀請相關單位人員會勘，希望能夠截彎取直，讓行車更安全。

樟樹里長林有財說，北山大橋的機車很多，不過，長期以來這個機車道，因為不夠寬再加上彎道，意外頻傳，甚至有死亡車禍，前陣子更因為上班時間發生車禍，造成橋上大塞車，之前雖然有改善但效果有限，所以，希望後半段能夠截彎取直。

市議員張錦豪指出，汐止騎機車的人很多，但是每次騎車走北山大橋都戰戰競競，尤其到尾端要遶過一個抽水站是一個大幅度的彎道，尤其汐止常下雨彎道又特別彎，機車在這裡容易發生車禍，所以，長期以來也跟市府交通局、工務局研究，如何讓機車族上北山大橋更安全。

張錦豪表示，那在這裡要閃一個汽車的上環東的汽車道，那如果機車專用道可以往上或提前去閃環東的墩柱，往旁邊遶過去往大同路直行的話，就能讓通勤族更安全，所以，也請市府工務局橋隧科來研究看看，就專用道能不能提前閃避直走，就不用遶大幅度的彎道，再一個禮拜就會追進度，希望這個會議是朝可行去執行的方向進行，而不是評估可以或不可以。

汐止 車禍

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