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台北客運九台車 載偏鄉學子逛新北耶誕城

觀天下 / 記者蕭皓文／瑞芳報導
新北市議員林裔綺再度與台北客運合作，出動九台車，讓更多孩子體驗新北耶誕城的浪漫氣氛。 圖／觀天下有線電視提供
新北市議員林裔綺再度與台北客運合作，出動九台車，讓更多孩子體驗新北耶誕城的浪漫氣氛。 圖／觀天下有線電視提供

新北耶誕城是許多孩子們心目中的夢想樂園，東北角位處偏遠，不少學生難有造訪的機會，為此新北市議員林裔綺再度與台北客運合作，安排瑞芳分區共十所學校前往新北耶誕城一遊，台北客運也出動九台車，讓更多孩子體驗耶誕節的浪漫氣氛。

昨(1)日在瑞芳國小，校長盧娟娟向台北客運瑞芳站楊智凱站長、新北市議員林裔綺送上感謝，希望到時候在旅程中東北角各校多多交流，認識更多學校的小夥伴，目前十所學校將分為12/7、12/9兩梯次前往，大家都很期待今年新北歡樂耶誕城的迪士尼主題，不僅有迪士尼獨家燈光秀，還有公主系列童話森林等裝置藝術主題，期望這樣的旅程成為孩子們難忘的回憶。

瑞芳國小校長盧娟娟表示，每到年底，新北市觀旅局精心籌備的新北歡樂耶誕城活動，總是吸引不少大人小孩造訪，但位在東北角地區的偏鄉學生，因為交通、家長忙於工作等因素，難以一圓逛耶誕城的夢想，這次很感謝新北市議員林裔綺第二年與台北客運合作「孩子的耶誕城半日遊」，不但增加梯次，也贊助漢堡薯條，給孩子們難得的快樂享受。

新北市議員林裔綺表示，今年感謝台北客運答應加碼出車九台，不僅去年的貢寮區小學們得以前往，雙溪區、瑞芳區總共十所學校的學生都能體驗到奇幻的耶誕城半日遊，許多孩子第一次去，都滿懷期待。

瑞芳 歡樂耶誕城 偏鄉

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