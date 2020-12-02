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清潔劑污染溪流 汐止姜子寮20年洗車喊停

觀天下 / 記者陳惠玲／汐止報導
汐止姜子寮山區有些民眾使用清潔劑洗車污染溪水，廟方也決定將這20多年的洗車設備全部停掉。 圖／觀天下有線電視提供
汐止姜子寮山區有些民眾使用清潔劑洗車污染溪水，廟方也決定將這20多年的洗車設備全部停掉。 圖／觀天下有線電視提供

汐止姜子寮山區有不少人會到這裡洗車，因為一旁的福興宮設置水龍頭、水管，洗車很方便，不過，只是有些民眾使用清潔劑污染溪水，雖然，去年已經強勸導還是沒用，所以，今(2)日相關單位再度到現場會勘，廟方也決定將這20多年的洗車設備全部停掉。

東山里長林錦定說，就算非假日，只要天氣不錯，汐止姜子寮山區，都會有不少民眾，為愛車洗澡，因為到這裡洗車真方便，設備不錯，只要打開水龍頭，就可以沖洗，就連下著毛毛雨，也都有人來洗車，不過，卻也造成了緊鄰的保長坑溪污染，僅管去年洗車場福興宮貼出了公告，禁止使用化學物污染河川，否則環保局稽查到將罰3到300萬元，不過，還是沒用，另外，遊客一多緊鄰的垃圾桶經常被人丟棄家庭垃圾，都成環境隱憂。

福興宮主委李金川指出，目前洗車場是由心福興宮維護，山泉水洗車，當時設置是為了讓大家方便，並不是為了錢，不過，因為有民眾用化學清潔劑污染溪流，一直受到環保局的關注，雖然去年關了一半三個水龍頭也張貼公告，還是沒用，所以，現在決定將這已經20多年的洗車場整個關掉。

市議員張錦豪服務處主任孫焰龍表示，目前這一段的保長坑溪正在封溪護漁，生態維護很重要，地方人也不希望因為洗車清潔劑流入，污染清澈溪水，在會勘後決定，會將貼公告，姜子寮洗車12/15就要全面停止。

汐止 護漁

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