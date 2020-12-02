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明倫社宅明年3月入住 繳房租、洗衣都用悠遊付

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
台北市議員王鴻薇(右一 )上午舉辦健康社會住宅交流感謝茶會，台北市長柯文哲、副市長黃珊珊出席。記者楊正海／攝影
台北市議員王鴻薇(右一 )上午舉辦健康社會住宅交流感謝茶會，台北市長柯文哲、副市長黃珊珊出席。記者楊正海／攝影

北市議員王鴻薇上午舉辦健康社會住宅交流感謝茶會，台北市長柯文哲、副市長黃珊珊頒發感謝狀給健康社宅管理維護業者中工公寓大廈管理維護有限公司。健康社宅今年度參加「優良公寓大廈管理維護評選」，榮獲社會住宅組第一名，另外也獲得「最佳總幹事獎」。

柯文哲致詞時指出，本來社宅推動青年回饋計畫，現在改為住戶回饋計畫，住戶不完全是抽籤，看社宅需要什麼樣的人才，未來的計畫，二萬戶的社宅有10%是經過申請。另外的新計畫是最近明倫公宅在招租，明年3月入住，未來將全部採無現金支付，繳房租、洗衣機，都用悠遊付。

王鴻薇邀請柯文哲、黃珊珊來到位於松山區的健康社宅，這也是第一次在北市社宅集合管理維護公司、社福機構和青創戶，共同表達感謝的茶會。

王鴻薇表示，社宅與社區共好，有助社宅政策推動。健康社宅被視為台北市公共住宅政策推動之標竿計畫，不但取得智慧建 築銀級標章、綠建築鑽石級標章，更重要的是同時設置「公辦民營托嬰中心」、「老人服務中心」以及「老人日間照顧中心」，擁有完善的社福系統，同時照顧到長者、幼童、弱勢及青年的居住需求。

茶會交流中，自治會代表也表示，希望健康社宅的軟硬體規劃，能夠做為未來其他社宅的參考，新建社宅在設計前可以先蒐集健康社宅住戶的經驗及意見。

王鴻薇表示，本次茶會除了感謝中工公寓大廈管理維護有限公司在健康社宅的經營，也讓一般住戶及社宅內的青創戶代表一起交流，健康社宅實現了老、中、青、幼，各個世代共好的願景，不僅是台北市的標竿，更可以說是全國第一。

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