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新北首座網路票選公園啟用 以恐龍作為地景意象題材

聯合報 / 記者張睿廷／新北即時報導
恐龍造型的溜滑梯極具特色，孩子們在上方玩得不亦樂乎。圖／新北市工務局提供
恐龍造型的溜滑梯極具特色，孩子們在上方玩得不亦樂乎。圖／新北市工務局提供

新北市鶯歌特色公園「逗逗龍公園」」近日正式啟用，這也是新北首座透過網路票選打造的特色公園，是以「恐龍水紀元」為意象來設計，施工團隊以恐龍GRC地景及造型水設施為公園來規畫，成為一座全民共遊、老少同樂的主題樂園。

鶯歌鳳鳴重劃區周邊有鳳鳴國民小學以及許多新成屋，孩童、老年人口眾多，不過卻缺乏適合親子同樂的休憩場域，在新北市議員蘇泓欽與地方人士的爭取下，市府決定斥資1500打造特色兒童公園。

「恐龍水紀元」公園將恐龍意象及造型水設施融入遊戲場中，並以公園中央的遊戲廣場為設計重點，配置沙坑及山形攀爬網、叢林感的蘇鐵落瀑與蕨類水霧、三角龍化石地景等設施。

新北市新工處指出，逗逗龍公園面積為1813平方公尺，是一座擁有水設施的特色公園，在網路投票與規畫期間，與地方公民團體、里民多次討論才闢建，這也是新北首座開放民眾投票參與設計完成的公園，盼提供給地方居民一個舒適又好玩的休憩場域。

鶯歌「逗逗龍公園」的沙坑設施極受小朋友歡迎，才剛啟用就吸引許多人到此遊玩。圖／新北市工務局提供
鶯歌「逗逗龍公園」的沙坑設施極受小朋友歡迎，才剛啟用就吸引許多人到此遊玩。圖／新北市工務局提供

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