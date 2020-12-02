「府中雙城」城市願景展 開箱美學示範基地規劃成果

新北市工務局為推動推動「板橋府中美學示範基地」計畫，將從12月10日起至明年1月10日，在「板橋府中15」三樓展演廳舉辦「府中雙城 城市願景展」，除了向外界說明市府如何擘劃2030年城市願景，也推出拍照活動，民眾只要在展覽現場拍照，並上傳工務局工程圖輯隊臉書於置頂貼文下留言，就可以參加抽獎，將提供100份精美獎品，包括造型筆袋、樂高工程積木、運動毛巾、悠遊卡。

工務局長詹榮鋒今表示，「府中雙城」以「城市中心的城市」為規劃構想，一端為舊火車站為中心之古城區，另一端為四鐵共構的新板特區，將古城區與新板特區串聯一個「雙軸三廣場」主軸。透過「縣民大道」和「重慶路至北門街」這兩條綠帶通廊軸線與人本步行街道軸線串聯，融合古城區與新城區的城市景觀。

同時，重新規劃位於府中的「府中廣場」、「板橋站前廣場」及新北市政府後的「市民廣場」，將三個廣場的節點可以和區域街廓與生活型態相結合，並在「府中雙城」整體視覺系統引導下，讓新舊城區一公里的街道巷弄距離之間，可以匯聚成一座歷史底蘊與都會能量並存的雙城。

詹榮鋒指出，展覽內容除了規劃圖說外，也透過8位生活於府中的人物訪談影片敘述府中精神，另有1：1000的模型結合特殊光影的城中劇場，呈現府中雙城樣貌與未來想像。展覽期間並安排4場講座沙龍，包括城市養成計劃、世代蹦出的文化味、生活養分大補帖、一個偉大城市的誕生等議題。

負責本次策展的衍序規劃設計總監劉真蓉，曾經策劃「2020台灣設計展」和「2019台灣文博會」，她說城市品牌是一座城市的總體體驗，而核心價值則可以提升城市的公共品牌意識，期待透過本次策展能為新北市打造出與眾不同的城市新價值。