五泰輕軌泰山段恐衝擊平面交通 地方籲改全線高架

五股泰山輕軌路線行經新北市蘆洲、五股、泰山等區，但路線規畫在泰山泰林路從高架路線轉平面，恐造成當地交通壅塞，引起地方反彈，希望泰山段能改成全線高架。新北捷運局表示，可行性研究報告已於11月初提報行政院核定，相關系統型式規畫，會在綜合規畫階段進一步檢討。

新北市議員賴秋媚表示，泰山楓江路、泰林路交通壅塞，如果從泰林路開始轉為平面車站，會對當地造成交通衝擊，加上未來塭仔圳開發後，也會帶動人口進駐，且地方都支持輕軌改走高架路線，捷運局應重新評估。

新北捷運局表示，為符合地方交通需求意見，五泰輕軌已調整採高架型式跨越楓江路及泰林路後，再轉為平面布設於塭仔圳地區，並留設30公尺計畫道路。相較於高架型式輕軌，平面少了橋墩、橋梁及車站，也不需要額外取得用地設置出入口，工程經費低。

捷運局進一步說明，高架結構常引起沿線住戶反彈，且有噪音疑慮，平面車站可縮短設站距離，便利性與轉乘舒適度亦較高架型式佳。另外後續也規畫泰板輕軌延伸至新莊、板橋，如泰山採高架，須配合跨越機捷高架橋梁及大漢溪等考量，路線布設將造成景觀衝擊，經費亦將大幅增加。

對於地方意見，捷運局長林耀長表示，11月2日已再次將可行性研究報告書提報交通部，轉陳行政院核定，相關系統型式規畫，會在可行性研究後於綜合規畫階段進一步研析檢討。